République centrafricaine : Aperçu humanitaire (21 au 27 mai 2018)

ZONE CENTRE

Préfecture de l’Ouham / Sous-préfecture Batangafo / Batangafo

Santé : Le 22 mai, l’ONG Mentor a fourni des médicaments au poste de santé de Ouogo pour une prise en charge d’environ 500 patients contre plusieurs pathologies et couvrant une période d’un mois. Aussi, 50 moustiquaires ont été remis pour distribuer aux femmes enceintes. C’est le bâtiment scolaire dudit village qui est pour l’instant utilisé comme poste de santé à cause de mauvais état de ce dernier.

Protection/Mouvements de populations : Environ 40 ménages sont dénombrés par les acteurs sur les sites de Batangafo-Centre. Les autres ménages ont fui à destination des villages périphériques comme Goffo et Kakuda pour trouver refuge. Ces mouvements de populations sont préventifs aux exactions des groupes armés dont ils pourraient être victimes suite à l’incident du 21 mai où deux individus armés ont fait incursion dans la localité et enlever deux personnes. Le profilage et le monitoring de mouvements de population sont en cours par les acteurs pour identifier les besoins des personnes affectées.

Protection et Accès : Le partenaire intervenant dans les secteurs Eau Hygiène et Assainissement, et protection a de nouveau suspendu ses activités et ses mouvements aux alentours de Batangafo suite aux multiples cas de braquages contre les acteurs humanitaires depuis le 14 mai entre 20 et 25 km de Batangafo sur l’axe Bouca et celui du 18 mai dans la ville de Batangafo.

Préfecture de Nana-Gribizi / Sous-préfecture de Kaga-Bandoro / Kaga-Bandoro

Abris/NFI : Le 22 mai, un acteur sur appui du HCR a réhabilité 2 hangars communautaires servant d’ETAPE et qui abrite 300 ménages ayant fui les représailles des éléments armés en date 15 avril, suite à l’assassinat d’un individu au village Balamba. Ces personnes sont venues des villages Balamba, Kologbo, Chute Nana et Béguédé.

EHA : Du 23 au 24 mai 2018, l’Agence Nationale de l’Eau et d’Assainissement (ANEA), en partenariat avec l’UNICEF a procédé à la réparation de 3 pompes pour améliorer l’accès à l’eau pour environ 1711 élèves et 4517 PDIs respectivement dans les écoles Boymandja et Préfectorale et le site Lazare. Des séances de sensibilisation à l’intention des bénéficiaires pour une bonne gestion des infrastructures ont été également organisées.

Protection : OIM a organisé du 22 au 23 mai 2018, une formation sur la prise en charge psychosociale à l’intention de 30 personnes (10 femmes et 20 hommes) des organisations œuvrant dans les domaines de protection, protection de l’enfance, CCCM et VBG.

Préfecture de la Kemo / Sous-préfecture de Sibut / Sibut

Sécurité alimentaire : Le 25 mai 2018, la CARITAS en partenariat avec la FAO a organisé une foire aux semences agricoles à l’intention de 250 ménages à Sibut. Chaque ménage identifié bénéficie d’un coupon d’une valeur de 25.000 FCFA pour se procurer des semences composées d’arachide, niébé et maïs.

ZONE EST

Préfecture de la Ouaka / Sous-préfecture de Bambari / Bambari centre

Accès humanitaire : Une accalmie progressive est observée à Bambari depuis la semaine du 21 mai après les violences des 14 et 15 mai 2018. Cette accalmie, conséquence des différentes médiations initiées par les différents acteurs à Bambari, a favorisé la reprise des activités humanitaires dans la ville.

Cependant, certaines activités restent encore suspendues sur les axes notamment l’axe BambariMaloum (Est de Bambari, sur l’axe Bambari-Ippy) à cause d’énormes pertes d’équipements/matériels de travail subies lors des pillages des bases des organisations humanitaires pendant les récents incidents cités ci-haut. Rappelons que pendant la récente crise, 5 organisations humanitaires ont été victimes de pillage.