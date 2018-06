République centrafricaine : Aperçu humanitaire (11 au 17 juin 2018)

ZONE CENTRE

Préfecture de la Nana-Gribizi / Sous-Préfecture de Kaga-Bandoro / Doukoumbe

Accès et assistance multisectorielle: Une reprise progressive des mouvements et activités des acteurs humanitaires observée dans la ville de Kaga-Bandoro et sur les axes périphériques, après la suspension temporaire qui a été observée entre avril et mai dernier. Cette reprise fait suite à une relative accalmie (diminution des incidents sécuritaires) dans Kaga-Bandoro et sur certains axes concernés.

Ainsi, au cours de la semaine sous examen les activités ci-après ont été menées par les partenaires :

Le 11 juin 2018, Solidarité Internationale/RRM a apporté une assistance en kits NFI à 1 189 ménages retournés répartis dans 17 villages de l’axe Kaga Bandoro-Ouandago. Des kits de dignité ont, en plus, été distribués aux femmes.

SI/RRM a également procédé à la réparation de 7 points d’eau dans cette zone de retour.

Le 12 juin 2018, OIM apporté une assistance en kits NFI, en guise d’appui au retour, en faveur de 146 ménages déplacés du site Mbélla (situé sur l’axe Kaga Bandoro-Ngrevai) qui ont souhaité retourner dans leurs lieux d’origine. Ces kits étaient composés de : bâche, kit de cuisine, accessoires de construction de maison, bidon, natte et couverture. Les mêmes ménages ont reçu du « projet PARET » une somme de 50 000 FCFA chacun pour faciliter leur réinstallation. Cette opération intervient après une première qui a eu lieu la semaine précédente et qui avait ciblé 263 bénéficiaires du bloc de la paix sur le site de la MINUSCA.

Du 13 au 16 juin 2018, le PAM a distribué des coupons alimentaires à 23 585 personnes à KagaBandoro, dont 18 063 vivant sur le site de la MINUSCA et en familles d’accueil, et 4 522 PDI vivant sur le site Lazare. Environ 200 familles affectées par le VIH/SIDA ont également bénéficié d’une assistance en ration alimentaire.

Le 13 juin 2018, 66 EAFGA, ENA et EA ont reçu des kits de réinsertion de la part de Caritas et du Plan International. Les enfants en question avaient préalablement bénéficié d’une formation en métiers (couture, commerce et pâtisserie) avec l’appui des deux partenaires. Les mêmes enfants bénéficieront d’un suivi technique pendant deux mois afin de pérenniser les acquis de cette formation.

Accès, Protection et Mouvements de populations: Quelques incidents enregistrés au courant de la semaine mettent en évidence le fait que, malgré les progrès mentionnés ci-haut, la situation à Kagabandoro et sur les axes environnants reste précaire et imprévisible :

Sur l’axe Kaga-Bandoro-Dékoa, 2 cas de braquages impliquant des hommes armés ont été rapportés le 14 juin 2018. Le premier cas, intervenu au niveau du village Yagarandji (15km de Kaga-Bandoro), concerne une mission d’une autorité religieuse ; tandis que le second, enregistré au village Ndowara (5km), concerne un convoi d’une ONG. Dans les deux cas, les assaillants ont dépouillé les passagers des véhicules braqués de leur effets personnels et de leurs outils de travail. L’axe Kaga-Bandoro-Bangui, via Dékoa et Sibut, est la seule voie terrestre de ravitaillement de Kaga-Bandoro en biens de première nécessité et en intrants humanitaires.

Sur l’axe Kaga-Bandoro-Batangafo (nord), le même jour, un convoi de transport des vivres d’une organisation humanitaire est tombé dans une embuscade tendue par des hommes armés, à 20 km de Ouandago. Cette situation risque de contraindre les acteurs humanitaires à suspendre davantage leurs activités sur leurs axes.

Le 06 juin, environ 250 ménages du village Mbiti situé à 45 km de Kaga-Bandoro sur l’axe KagaBandoro-Dekoa se sont déplacés en brousse et vers les villages voisins, suite à une incursion d’éléments armés dans leur village. Certains habitants des villages proches auraient également effectué des mouvements préventifs vers la brousse suite au même incident.

Préfecture de l’Ouham / Sous-Préfecture Batangafo / Batangafo

Eau, Hygiène et Assainissement/EHA : Du 11 au 15 juin 2018, l’ONG DRC a procédé à la réhabilitation de deux forages dans les quartiers de retour, notamment à Tarabanda et Bac. De son côté OXFAM a distribué des consommables (1 051 savons en poudre et 90 morceaux de blocs de savon) pour l’entretien des infrastructures sanitaires sur 5 sites de déplacés à Batangafo. Cependant, le nouveau site ZiboBagga créée depuis décembre 2017 et comptant environ 2 800 personnes demeure encore sans appui en EHA suite au manque des moyens, selon les acteurs de la place.

ZONE EST

Préfecture de la Ouaka / Sous-Préfecture de Ippy / Ippy

Protection : Plusieurs sources ont rapporté l’incursion, dans la nuit du 13 au 14 juin, d’un homme armé sur le site de déplacés de l’église catholique à Ippy (111 Km au Nord-Est de Bambari), faisant un mort et six blessés parmi les personnes déplacées. La panique engendrée par les tirs d’armes aurait également provoqué la fuite d’une partie des déplacés (chiffres non encore disponibles) vers la brousse.

La protection des personnes déplacées qui vivent sur ce site reste un sujet de préoccupation, notamment du fait de la présence de menaces récurrentes de la part des éléments d’un groupe armés qui tiennent depuis plusieurs mois une barrière à proximité de celui-ci. Suite à la précarité de la situation sécuritaire à Bambari et les axes alentour, depuis fin avril les acteurs humanitaires de Bambari ont du mal à suivre comme il se doit la situation des déplacés présents à Ippy. Il en est de même de la situation dans les localités à forte présence de déplacés le long de l’axe Bambari-Ippy, notamment Tagbara et Seko (respectivement 60 et 70 Km au Nord-Est de Bambari).

Préfecture de la Ouaka / Sous-Préfecture de Bambari / Bambari

Multisectoriel : Depuis la fin de la semaine du 11 juin, une accalmie relative est observée dans la ville de Bambari après les récentes violences armées enregistrées dans ladite ville. Toutefois, la reprise des hostilités entre les protagonistes est encore redoutée au sein de la population dont une bonne partie s‘est déplacée pour s’abriter dans d’autres lieux de la ville perçus comme étant plus sûrs.

Le 14 juin, une visite conjointe de COOPI, Caritas et OCHA a eu lieu dans les sites de déplacés NDV,

Alternatif et Sangaris ainsi que dans les écoles Nicolas Barry et Lapago où un regroupement spontané de PDI est observé depuis les violences de mai dernier. Selon la mission, la majorité des déplacés, installés à la sortie Ouest de la ville (vers Quartier Kidjigra) conditionnent leur retour à la mise en place d’un dispositif sécuritaire adéquat dans/ou autour de leurs sites et quartiers de provenance. Malgré la réponse fournie en santé Nutrition, WASH (approvisionnement en eau), des besoins non couverts ont été rapportés notamment suite à l’augmentation des besoins humanitaires consécutifs aux récents déplacements de personnes dans le quartier Kidjigra. Le suivi de la dynamique actuelle des mouvements de populations est en cours par les acteurs de Bambari. La réunion de l’Inter Cluster régional de Bambari du 19 juin permettra, notamment, d’organiser la réponse appropriée.

Préfecture de Haut-Mbomou / Sous-Préfecture de Obo / Obo

Protection : Le 14 juin, des présumés éléments de la LRA ont fait irruption dans une localité située à environ 3 Km de la ville de Obo d’où ils auraient kidnappé 8 personnes. Il n’y a pas de détails pour l’instant sur l’âge et le sexe des victimes qui demeurent portées disparues. Par ailleurs, il est rapporté la réapparition à Obo d’un garçon kidnappé il y’a 18 mois vers Zémio (208 Km plus à l’Ouest). Celui-ci aurait réussi à s’échapper des mains de ses ravisseurs. Aucune information sur sa prise en charge, n’est encore disponible.

Préfecture de Mbomou / Sous-Préfecture de Rafaï / Rafaï

WASH : Au courant de la semaine du 11 juin, ACTED/RRM a finalisé la mise en place de 25 points de lavage de mains dans les centres de santé, les écoles, et les marchés de Rafaï, d’Agoumar et de Selim.

Le partenaire a également procédé à la distribution de savons à 1 151 ménages déplacés, et organisé des séances de sensibilisation sur la Monkey Pox dans les endroits où des dispositifs de lavage de mains ont été installés.

Préfecture de la Haute-Kotto / Sous-Préfecture de Bria / Bria

Sécurité alimentaire : Le PAM, à travers son partenaire COOPI, a distribué du 11 au 31 mai, des vivres à environ 46 837 déplacés dans les 4 sites de déplacés de Bria. Les déplacés en familles d’accueil, pour un estimatif de 20 000 n’ont pas pu être touchés en raison de la quantité insuffisante des rations. Au total, 358 tonnes de rations ont été distribuées pour couvrir quinze (15) jours de besoins alimentaires au lieu de 30 jours en raison du manque de ressources du PAM.

Concomitamment, dans le cadre de la prévention de la malnutrition, une distribution de produits nutritionnels à 6 177 enfants âgés de moins de 2 ans.

ZONE OUEST

Préfecture de l’Ouham-Péndé / Sous-Préfecture de Paoua / Paoua Centre et environs

Protection : Un regain d’activisme d’hommes armés est observé dans les axes périphériques de Paoua. Le 11 juin, un garçon de 8 ans a été tué et un autre blessé lors d’une incursion d’hommes en armes dans le village Bekam situé à 21 km au Nord-Ouest de Paoua. Une source sécuritaire a par ailleurs fait mention d’une présence d’éléments armés dans le village Paillotte, non loin de Pendé, à l’est de Paoua.

Assistance multisectorielle aux retournés : Le PAM a procédé à une distribution de 16 tonnes des biscuits énergétiques à 1 000 personnes à Benamkor, le 16 juin 2018 et à 1000 personnes à Pougol le 17 juin 2018. Les bénéficiaires sont des personnes récemment retournés en provenance de Paoua.

Au courant de la semaine écoulée, ACF/RRM a finalisé une distribution de 1 100 kits NFI à 1 100 ménages retournés de Gouzé et ses environs. Cette assistance va se poursuivre sur d’autres axes de retour.

Préfecture de la Mambéré-Kadeï / Sous-Préfecture de Gamboula / Village Dilapoko

Protection/Mouvements de population : Le 11 juin, des éléments armés ont fait une incursion à Dilapoko, 85 km au Sud-Ouest de Berberati. Des exactions contre les civils et des mouvements préventifs d’une partie de la population vers la brousse et vers Gamboula ont été rapportés. Les exactions perpétrées par des éléments armés sur la population civile dans cette zone ont entrainé, depuis décembre 2017, l’interruption des services sociaux de base et la restriction de l’accès humanitaire. Plusieurs personnes sont aujourd’hui encore coupées de toute assistance humanitaire.

Préfecture de la Nana-Mambéré / Sous-Préfecture de Baboua / Village de Nguiabouar

Besoins multisectoriels : Une mission de monitoring de protection effectuée par Mercy-Corps du 05 au 07 juin dans Nguiabouar a révélé que 253 ménages sont retournés dans ce village (depuis le 26 mai 2018). Ces personnes avaient fui les exactions des éléments armés ainsi que l’offensive des forces de la MINUSCA lancée au début du mois de mai 2018 contre ces éléments. La mission a indiqué que ces personnes présentent des besoins urgents en vivres, NFI, soins de santé et en eau, hygiène et assainissement. La réponse à ces besoins fait l’objet d’un suivi de la part de l'inter cluster régional de Bouar.