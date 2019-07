République centrafricaine : Aperçu des incidents ayant touché les organisations humanitaires (Janvier-juin 2019)

La situation sécuritaire en République Centrafricaine (RCA) est restée très précaire durant les six premiers mois de l’année 2019. Les populations demeurent les principales victimes des tensions et de la violence exercées dans le pays malgré l’ Accord Politique pour la Paix et la Réconciliation signé en février 2019. Si le nombre total d’incidents touchant les organisations humanitaires est en baisse depuis janvier, la RCA reste néanmoins l’un des contextes les plus dangereux pour les travailleurs humanitaires. 130 incidents affectant directement le personnel ou les biens humanitaires ont été enregistrés pendant le premier semestre 2019 contre 185 durant la même période en 2018. Toutefois, les cambriolages et braquages violents ont engendré le double de personnel humanitaire blessé comparé au premier semestre 2018. Les sous-préfectures de Bambari, Bria, Kaga-Bandoro, Batangafo et Bangui restent les zones les plus touchées.