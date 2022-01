République centrafricaine : Aperçu des incidents ayant touché les travailleurs humanitaires (janvier - décembre 2021)

CONTEXTE

En 2021, la population civile est restée la première victime des tensions et violences armées en République centrafricaine (RCA). Mais la RCA était aussi l’un des contextes les plus difficiles pour les travailleurs humanitaires : plus d’un incident de sécurité affectant les humanitaires a été enregistré chaque jour en 2021.

396 incidents ont été comptabilisés en 2021 contre 424 en 2020. Cette baisse de 6,6 % est en grand partie due à la mobilité et l’accès plus restreints des humanitaires dans le centre et l’ouest du pays en raison des confrontations armées ou attaques contre des convois civils et menaces d’engins explosifs respectivement.

Les interférences, hostilités et restrictions ont représentés 35,9% des incidents (contre 27,8% en 2020), les agressions, meurtres, menaces et intimidations 10,4% (20,8% en 2020) et les vols, braquages et intrusions 52% (49,8% en 2020).