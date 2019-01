République centrafricaine : Aperçu des incidents ayant touché les organisations humanitaires (janvier - décembre 2018)

La situation sécuritaire en République centrafricaine (RCA) demeure très précaire, suite à la résurgence des conflits dans plusieurs régions. Les populations sont les principales victimes des tensions et de la violence exercés dans le pays.

La RCA reste également un des contextes les plus dangereux pour les travailleurs humanitaires. 396 incidents affectant directement le personnel ou les biens humanitaires, soit plus d’un incident par jour, ont été enregistrés tout au long de l’année 2018, comparé à 337 en 2017. Cela représente une hausse de 17.5 %. Plus de 17 bases ou entrepôts d’organisations ont été pillés et 30 véhicules d’organisations humanitaires ont été volés.

Cette insécurité généralisée et les incidents qui ont affecté directement les acteurs et biens humanitaires ont abouti à des suspensions temporaires d’activités par des nombreux partenaires humanitaires. Alindao, Bangui, Batangafo, Bambari, Bossangoa, Bouca, Bria, Kabo et Kaga Bandoro sont les sous-préfectures où les acteurs humanitaires ont été les plus touchés.