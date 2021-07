République centrafricaine: Aperçu des incidents ayant touché les travailleurs humanitaires (janvier - juin 2021)

CONTEXTE

La République centrafricaine demeure l’un des endroits les plus dangereux pour le personnel humanitaire avec 267 incidents affectant les travailleurs humanitaires pendant les six premiers mois de 2021 comparés aux 192 incidents durant la même période en 2020. La population civile continue de payer le prix des tensions et des violences qui se poursuivent dans plusieurs parties du pays.

Pour le mois de juin, le nombre d’incidents a augmenté (37 incidents contre 28 en mai et 34 en avril).

Cependant l’insécurité continue de freiner l’accès humanitaire dans plusieurs préfectures comme celles de Nana-Mambéré, Ouham-Pendé, Basse-Kotto et Ouaka. Les préfectures de l’Ouham (11 incidents), de l’Ouham-Pendé (6 incidents) et de la Basse-Kotto (4 incidents) sont les plus touchées ce mois-ci. Un agent humanitaire a été blessé dans une embuscade lorsqu’il transportait des patients vers une structure médicale à Batangafo et un autre a été blessé par une balle perdue lors des récents affrontements armés à Alindao.

Les vols, braquages, pillages, menaces et agressions représentent plus que la moitié des incidents (58,8%), suivis par les interférences et restrictions (30,7%).