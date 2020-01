République centrafricaine: Aperçu des incidents ayant touché les organisations humanitaires (jan - déc 2019)

La situation sécuritaire en République centrafricaine (RCA) demeure précaire et instable et la population civile continue de souffrir de violences et de tensions. Malgré une amélioration prometteuse de la sécurité, suite à la signature de l’Accord politique pour la paix et la réconciliation au début de 2019, le nombre d’incidents de sécurité a de nouveau augmenté à partir de juillet en raison du renforcement des positions des groupes armés non étatiques.

La RCA continue d'être l'un des pays les plus dangereux au monde pour les travailleurs humanitaires. 306 incidents de sécurité affectant directement le personnel ou les biens humanitaires ont été enregistrés en 2019, contre 396 en 2018. Malgré une baisse globale, le nombre d’humanitaires ayant subi des blessures a presque doublé (42 contre 23 en 2018). Plus de la moitié de ces incidents sont des crimes opportunistes (vol, cambriolage, vol de voiture), moins d'un quart des actes d'intimidation, d'agression et de menaces et environ 20% des interférences et des restrictions aux activités humanitaires Kaga-Bandoro, Bangui, Bria, Bambari et Batangafo ont été les sous-préfectures avec le plus grand nombre d'incidents de sécurité enregistrés.