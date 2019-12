République centrafricaine: Aperçu des incidents ayant touché les organisations humanitaires (jan - nov 2019)

Un regain de confrontations directes entre groupes armés, ainsi qu’entre les Forces Armées Centrafricaines et les groupes armés a été observé en novembre, notamment à Bria, Bambari et Kaga Bandoro. Cela, combiné à une continuation de l’insécurité dans plusieurs villes et axes du pays, entraine des suspensions de mouvements des acteurs humanitaires qui impactent la réponse humanitaire.

Si les civils demeurent les principales victimes des tensions et de la violence dans le pays, la République centrafricaine est également l'un des plus dangereux contextes du monde pour les travailleurs humanitaires. 272 incidents touchant directement le personnel ou les biens humanitaires ont été enregistrés entre janvier et novembre 2019. Leurs conséquences sont sérieuses et privent des populations entières d’assistance ; ainsi quatre organisations ont temporairement suspendu leurs activités humanitaires en octobre et novembre et 40 blessés ont été enregistrés parmi les humanitaires durant ces onze derniers mois, contre 23 durant la même période en 2018.