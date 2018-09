République Centrafricaine : Aperçu des incidents ayant touché les organisations humanitaires (janvier - août 2018)

La situation sécuritaire en République centrafricaine (RCA) demeure très précaire. Les populations sont les principales victimes des conflits et de la violence qui s’exercent dans le pays. La RCA reste également un des contextes les plus risqués pour les travailleurs humanitaires. 274 incidents sécuritaires affectant directement les personnels ou biens humanitaires ont été enregistrés entre janvier et août 2018. Le nombre d’incidents a pratiquement doublé entre le 1er et le 2ème trimestre : 118 incidents ont été enregistrés entre avril et juin 2018, comparé à 63 pour le trimestre précédent. 25 véhicules d’organisations humanitaires ont été volés entre janvier et août.

Depuis le 2ème trimestre 2018, une dégradation des conditions sécuritaires et une hausse importante des cas de vols, braquages et pillages a été observée en particulier à Bambari, Bria, Kaga-Bandoro,

Batangafo mais aussi Bossangoa. Les organisations humanitaires n’ont pas été épargnées : plus de 20 bases ou entrepôts d’organisations ont été pillées ou cambriolées principalement à Batangafo, Bambari et Bria d’avril à août. Cette insécurité généralisée et les incidents qui ont affecté directement les acteurs et biens humanitaires ont abouti à des suspensions temporaires d’activités par des partenaires humanitaires dans au moins 13 localités des sous-préfectures de Batangafo, Bouca, Kaga Bandoro, Kabo, Bambari, Ippy et Bria durant la même période.