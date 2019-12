République centrafricaine : Aperçu de la situation humanitaire suite aux inondations (03 décembre 2019)

CONTEXTE:

Des pluies diluviennes qui se sont abattues sur la République centrafricaine depuis le 21 octobre 2019 ont causé d’importants dégâts dont l’ampleur se détermine progressivement. Selon des estimations qui sont toujours mises à jour au fur et à mesure que les informations des provinces deviennent disponibles, environ 100 000 personnes sont estimées être affectées par les inondations qu’ont entraîné ces pluies, dont plus de 32 000 entre Bangui et Bimbo répartis dans 4 sites de déplacés (respectivement Socada, Delacours, Kamach et Micheline abritant 4 332 personnes) et plus de 29 000 en familles d’accueil et lieux de regroupement.

Les zones les plus affectées sont Bangui et ses environs (les localités du 2ème, 6ème et 7ème arrondissement de Bangui, les villages/quartiers de la Commune de Bimbo I et V), ainsi que les préfectures de la Basse-Kotto, Lobaye, Mbomou, Nana-Gribizi, Ombella MPoko, Ouaka, Ouham et Vakaga. Ces chiffres (sous réserve de validation par le comité de crise) sont presque identiques comparés aux 100 000 sinistrés rapportés il y a une semaine. Toutefois, ces chiffres seront revus à la baisse compte tenu du retour de certains déplacés dans leurs localités d’origine.