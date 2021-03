République Centrafricaine: Analyse qualitative des marches République Centrafricaine Aperçu de la Situation (Novembre 2020)

INTRODUCTION

L'impact de la crise prolongée en République Centrafricaine (RCA) a historiquement affecté, et continue d'affecter les systèmes de marché, tant en termes d'insécurité, de manque de moyens de transport, de détérioration des routes et des marchés1 , de taxes prélevées par des acteurs divers. S'ajoute à cela l'apparition de la pandémie de la COVID-192 , et ses conséquences sur les marchés et les moyens de subsistance qui ont démontré la nécessité d'une compréhension plus complète des chaînes d'approvisionnement et de leurs éventuelles perturbations, afin de mieux anticiper la volatilité des prix, la disponibilité des produits de base et les fluctuations de la demande. Cette compréhension plus approfondie du contexte local permettra, en retour, de mieux informer les programmes de transferts monétaires.

Afin de développer cette compréhension, et de répondre à l’une des priorités établies par le Groupe de Travail sur les Transferts Monétaires (GTTM) au début de l’année 20203 , il a été décidé qu’une analyse davantage qualitative, appuyée par le Bureau for Humanitarian Assistance (BHA), devrait être développée pour compléter et enrichir l’étude quantitative réalisée chaque mois dans le cadre de l’initiative conjointe de suivi des marchés (ICSM), depuis 2019. Les vendeurs des localités évaluées sont au cœur de l’analyse de ce nouveau cycle de recherche, qui apporte un éclairage sur l'interdépendance entre les marchés de la RCA, la dépendance à l'égard des importations, les obstacles rencontrés tant au stade de l'approvisionnement que de la vente des produits de base, la perception et l'impact des transferts monétaires, et des foires alimentaires. La seconde partie de cette recherche pilote a consisté en l'obtention de retours et d'impressions de la part des fournisseurs, ainsi que des consommateurs. Cela a permis en retour de développer et de trianguler les informations fournies par les vendeurs. Ainsi, l’analyse qualitative des marchés s’appuie sur les résultats des groupes de discussion avec les commerçants, et des retours et impressions de la part des fournisseurs et des consommateurs.

Ces résultats sont indicatifs des marchés de leur propre zone géographique. Cette couverture géographique s'étendra à la suite des résultats de la phase pilote.