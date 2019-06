Réhabilitation de ponts à Ndongori et Gbagbongo par la MINUSCA : une contribution au désenclavement de la zone

C’est une bouffée d’oxygène que les populations des villages de Ndongori et Gbagbongo situés sur l’axe Bondiba-Nguiabouar ont reçue, à travers la réhabilitation par la Caritas de deux ponts, sur financement de la MINUSCA. Les ouvrages ont été remis officiellement aux autorités locales, à la faveur d’une cérémonie présidée le 19 juin 2019 par le Sous-préfet de Baboua, en présence du chef de bureau intérimaire de la MINUSCA, du représentant du président de délégation spéciale de la ville de Baboua, des chefs de groupes et villages, des fonctionnaires et agents de l’Etat, et bien-sûr de nombreuses populations.

En sa qualité de représentant du président de la délégation de la ville de Baboua, Pierre Nguiadouala a inscrit l’importance de ce projet dans le fait que dorénavant « il n’y aura plus de problème d’évacuation des malades vers l’hôpital de Baboua, ni d’écoulement des produits agricoles vers les grandes villes ». Un désenclavement de la zone dont il se réjouit, en saluant la contribution de la MINUSCA.

« La protection des civils est et a toujours été la priorité des mandats successifs de la MINUSCA. Elle est un gage du rétablissement graduel et de construction d’une paix durable nécessaire pour le processus de stabilisation en République centrafricaine », comme le souligne le chef de bureau par intérim de la MINUSCA, Anatol Clément Bannem.

On se souvient, en effet, qu’en 2018, en pleine présence des groupes armés Siriri et 3R, l’installation d’une base opérationnelle à Bondiba a été freinée par la difficulté à faire traverser des engins lourds par ces ponts alors endommagés. Aujourd’hui, la MINUSCA est heureuse de remettre les deux ponts en état de fonctionnement, après des travaux qu’elle a financés à hauteur de 20.473.000 francs CFA. «C’est un signal clair de l’engagement de la Mission à contribuer à la stabilisation de ce pays qui passe par la paix et le développement », a ajouté Anatol Clément Bannem, tout en recommandant aux populations d’en faire un usage judicieux, afin de susciter l’engouement de la MINUSCA pour la réhabilitation d’autres infrastructures.

Le Sous-préfet de Baboua, Lucien Beledet, a quant à lui remercié et encouragé la MINUSCA de poursuivre ces travaux de réhabilitation des infrastructures qui représentent un facteur de développement de notre pays, puis demandé aux bénéficiaires de faire bon usage des ponts réhabilités et d’assurer leur entretien régulier.