Réaffirmer la reconnaissance de la MINUSCA et poser les bases d’une contribution en troupes plus adaptées au théâtre

LIEUTENANT-COLONEL ABDOUL AZIZ FALL

Du 03 au 09 mai 2021, le Commandant de la Force de la MINUSCA, le général de corps d’armée Sidiki Daniel Traoré, accompagné d’une délégation militaire, a effectué une tournée qui l’a mené auprès de plusieurs pays contributeurs de troupes de la région de l’Afrique Centrale et de l’est, notamment le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie. Objectif : réaffirmer la reconnaissance de la mission et échanger sur les attentes mutuelles

Ces visites importantes ont permis, au-delà de la reconnaissance des efforts consentis par ces pays pour la paix en République Centrafricaine (RCA), d’échanger sur les contributions en troupes, notamment dans le cadre de l’augmentation autorisée par le conseil de sécurité des Nations Unies par la résolution 2566 du 12 mars 2021, mais également sur des aspects plus techniques avec les autorités militaires de ces pays.

Le périple a commencé par le « Pays des mille collines », où les discussions avec les autorités militaires ont porté d’une part sur le rôle important joué par les troupes rwandaises dans la gestion de la crise en RCA, mais également sur la préparation opérationnelle des unités à déployer au sein de la MINUSCA. Le Commandant de la Force a, par ailleurs, assisté à un exercice de terrain du bataillon devant être prochainement déployé dans le cadre de l’augmentation des effectifs de la Force de la MINUSCA.

Le Général Traoré y a, en outre, échangé avec le Commandement militaire rwandais sur les attentes de la MINUSCA et les domaines sur lesquels insister dans le cadre de la préparation opérationnelle des unités. La visite a également permis de visiter les centres et écoles de formations des forces de défense du Rwanda, ainsi que l’Académie de la Paix du Rwanda qui travaille en coordination avec de nombreux organismes dont L'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR), qui est un des principaux instruments des Nations Unies au service de la formation, pour promouvoir la paix et la stabilité.

Ensuite, c’est sur les rives du lac Tanganyika, à Bujumbura, que la délégation s’est rendue pour aborder les mêmes sujets. A ce titre, une rencontre avec le leadership militaire et civil des Forces de défense burundaise a permis de faire le point sur les différents défis inhérents au déploiement de troupes et leur soutien par le pays hôte. Ces échanges fructueux ont permis d’une part de mieux faire connaitre les attentes de la MINUSCA, mais également de recevoir les assurances du Burundi sur sa volonté de contribuer davantage pour la paix et la stabilité dans la région, par l’envoi de troupes mais également de personnels d’état-major. Les infrastructures de formation des Forces nationales de Défense du Burundi ont ouvert leurs portes à la délégation pour permettre au Commandant de la Force onusienne de constater les efforts réalisés dans le cadre de la préparation du prochain bataillon devant être déployé à la MINUSCA. Les futurs casques bleus ont pu bénéficier des conseils et orientations du Général Traoré lors d’une rencontre avec l’équipe de commandement du contingent alors en formation.

C’est enfin à Dar es Salaam que s’est effectuée la dernière étape de la tournée. Là encore, les séances tenues avec l’adjoint au Chef d’état-major des forces de Défense et le ministre en charge de la Défense ont permis de faire le point aussi bien sur les attentes de la MINUSCA que sur celles de ce pays contributeur de troupes.

Une série d’échanges fructueux ont eu lieu avec les différents chefs de l’Etat-major tanzaniens, en présence du représentant permanent militaire du pays au siège des Nations Unies, venu spécialement pour l’occasion. Dans la même lancée que les étapes précédentes, des visites des centres de formation et d’entraiment ont permis de saisir le niveau d’engagement pour la préparation pré-déploiement des unités avec des modules adaptés au théâtre centrafricain.

, le Commandant de la Force de la MINUSCA a également sollicité, auprès de ses différents interlocuteurs, une augmentation de la contribution en personnels féminins pour les unités de terrain afin de leur permettre de mieux communiquer avec les groupes vulnérables que sont les femmes et les enfants dans cadre des différentes activités de soutien aux populations.

Enfin, le Général Traoré a salué les efforts faits dans le cadre de la préparation avant déploiement des unités et insisté pour le renforcement de certaines formations pré déploiement notamment sur certaines tactiques propres au théâtre centrafricain mais également sur les modules de prévention des abus et exploitation sexuels et fait des recommandations en ce sens.

Ces visites ont été perçues dans tous les pays visités comme un témoignage de la reconnaissance de la MINUSCA en particulier et par extension des Nations Unies, pour les efforts consentis au service de la paix.