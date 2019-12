Promouvoir la paix par le renforcement de la décentralisation

Depuis le 23 novembre, la MINUSMA à travers sa Division des Affaires civiles, soutient financièrement, logistiquement et techniquement, le Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation (MATD) pour la réalisation d’un atelier de formation de 10 jours à Bamako. Cette rencontre a pour but de renforcer les capacités de 119 fonctionnaires et élus locaux. Parmi-eux, des préfets, des sous-préfets, des maires, des membres d’autorités intérimaires et de collèges transitoires des régions de Mopti, Tombouctou, Taoudénit, Gao, Ménaka, et Kidal.

D’un point de vue technique, l’atelier porte sur les politiques et mécanismes clés de la décentralisation. Il s’agit notamment des procédures liées à l’attribution des marchés publics ; au processus budgétaire local et à la responsabilité qui en découle ; au contentieux administratif ; à la responsabilité et la gestion axée sur les résultats.

C’est la deuxième activité de ce type organisée par le MATD et la DAC. La première s’était tenue à la mi-juin 2019 et portait sur le renforcement des capacités des collectivités locales du Nord et du Centre du Mali en matière d'administration publique. Elle incluait la rédaction de documents administratifs, le maintien de l'ordre public, le traitement des budgets locaux, la coordination de la sécurité locale, les litiges administratifs, ou encore l'enregistrement à l’état civil.

Cet atelier de formation est financé par le Fonds programmatiques de la Mission et mis en œuvre par le Groupe de Recherche d'Actions pour le Développement Institutionnel (GRADI-Mali). Il entre dans le cadre de l’exécution du Mandat de la MINUSMA, qui l’enjoint à appuyer à soutenir les autorités maliennes quant à la stabilisation et au rétablissement de l’autorité de l’Etat.