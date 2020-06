Procédure Opérationnelle Standard (SOPs) Service de transport Juin 2020

RESUME

Ce manuel des procédures opérationnelles standardisées (POS ou SOP en anglais) définit les services, le processus d’accès et les conditions d’utilisation des services communs logistiques facilités par le Cluster Logistique à travers différents fournisseurs de services (« Humanity and Inclusion – HI »).

Les services logistiques mis en place dans le cadre du plan de réponse humanitaire pays ont pour objectif général de coordonner l’assistance aux différents acteurs (« Organisations ») humanitaires dans le domaine de la logistique opérants dans le pays d’intervention ; et ce afin de permettre la pérennité de leur chaine d’approvisionnement logistique, nécessaire à la mise en place de leurs activités de réponse d’urgence.

Les services facilités par le Cluster Logistique n’ont pas pour objectif de concurrencer les fournisseurs de services locaux, mais de les compléter par la mise en place de services communs.

En collaboration avec le Cluster Logistique, Humanité & Inclusion (HI) propose des services logistiques à travers son projet de plateforme aux ONG et agences des Nations Unies désirant assister les populations sur les programmes d’urgence en RCA. Ces services sont à la disposition des organisations disposant d’un protocole d’accord signé par les deux parties (HI et l’organisation demandeuse) et disponible auprès de l’équipe HI. Ce document sous la référence SOPs détermine les modalités d’accès aux services de transport de marchandises humanitaires et d’entreposage sur les hubs de Bambari et Bangassou.

En cas de détérioration du contexte sécuritaire, HI se réserve le droit de cesser, temporairement ou totalement, les opérations en cours. Les présentes SOPs seront modifiées selon nécessité et les partenaires seront informés à travers le Cluster Logistique et/ou directement par H