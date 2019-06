Points forts du projet: Assistance agricole d’urgence en appui à la résilience des communautés vulnérables affectées par les crises en République centrafricaine (27/07/2017 – 26/01/2019)

Mise en place et renforcement de 40 caisses de résilience, constituées de jeunes et de femmes représentant un total de 1 000 ménages et formation de 42 personnes, leaders reconnus au sein des caisses de résilience appuyées par le projet, notamment sur: (i) la structuration des groupements de bénéficiaires en Association villageoises d’épargne et de crédit (AVEC); (ii) la gestion et la constitution du capital de crédit-épargne; et, (iii) l’octroi des crédits aux membres.