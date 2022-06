Outiller les journalistes pour une meilleure lutte contre les exploitations et abus sexuels

Mieux associer les professionnels des médias centrafricains à la prévention et à la lutte contre les exploitations et abus sexuels impliquant les personnels des Nations Unies en République centrafricaine (RCA), c’est l’objectif d’une sensibilisions organisée à leur égard, ce lundi 06 juin 2022 à Bangui, par l’Equipe de Déontologie et Discipline, et la Division de la Communication stratégique et de l’Information publique de la MINUSCA.

Emmannuel Crispin Dembassa-Kette

La presente sensibilisation, qui porte sur la prévention et la réponse aux exploitations et abus sexuels impliquant le personnel des Nations Unies en RCA, a enregistré la participation d’une centaine de journalistes de Bangui, la capitale, et des autres préfectures.

Les mécanismes communautaires de prévention et de réponse ainsi que le rôle et la contribution des hommes et femmes des medias contre les abus et exploitations sexuelles sont principaux sujets à l’ordre du jour.

Sur ce dernier point, Mme Adama Dao, cheffe de l’Unité de Conduite et Discipline de la MINUSCA, et une des oratrices a déclaré que « les journalistes ont un rôle clef (…) ils viennent de l’ensemble des endroits où nous avons une présence. Ils reçoivent des informations en temps réels et sont dans la communauté, ils reçoivent et partagent des informations. Ils constituent donc une cible. »

« Cette initiative s’inscrit dans la vision de la nouvelle Représentante spéciale qui voudrait que la tolérance zéro soit une réalité en Centrafrique », a-t-elle poursuivi, invitant la presse à « partager les informations » afin de permettre à la Mission de les analyser et d’y répondre.

Message plutôt bien reçu par les participants, à l’instar de Vivien de Capistran Valet, du Réseau des Journalistes pour les Droits de l’Homme (RJDH), qui dit sa satisfaction par rapport à cet atelier. « Nous devons en tant que journalistes lutter contre les exploitations et abus sexuels » a-t-il fait valoir. Et de souligner que « cet atelier vient à point nommé pour nous outiller sur les différents cas d’abus, comment communiquer autour de ce sujet, comment alerter, quel est le circuit de référencement, comment diffuser une information et protéger les victimes, etc. »

Journaliste à Radio Centrafrique, Epiphanie Nambozouina s’engage, pour sa part, à travailler désormais contre les exploitations et abus sexuels. « Grace à cet atelier, je viens de comprendre la différence entre l’exploitation, l’abus et la violence sexuelle. Désormais, je dénoncerais automatiquement les cas d’abus ou d’exploitation dont j’aurais connaissance parce que je suis déjà au courant qu’il y a zéro tolérance pour le personnel des Nations Unions en cas d’abus ou exploitation. Donc, je les dénoncerais pour que les auteurs soient poursuivis », a-t-elle promis.

Il convient de rappeler qu’entre autres missions de l’Equipe de Déontologie et discipline de la MINUSCA « recevoir, évaluer et renvoyer les allégations de fautes graves, assurant par la suite la liaison avec les entités d’enquêtes appropriées, le Département des Opérations de Paix, les états membres et autres agences onusiennes, gouvernementales et non-gouvernementales afin de les analyser ». En outre, l’Equipe organise régulièrement à Bangui et dans les préfectures des sessions de formation et de sensibilisation sur les des actes d’exploitation et d’abus sexuels impliquant les casques bleus.