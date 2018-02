Olivier Adam à Kaga-Bandoro : « Le volontariat est l’un des instruments nécessaires pour régler les problèmes en Afrique centrale »

Après Bangui, la délégation du Coordonnateur Exécutif du programme des volontaires des Nations Unies a mis le cap sur Kaga-Bandoro, chef-lieu de la préfecture de la Nana Gribizi. « Je suis venu voir les Volontaires des Nations Unies en action », a souligné Olivier Adam lors de sa rencontre avec préfet de la Nana Gribizi, Augustin Tombou, et le Chef de Bureau de la MINUSCA dans le Centre, Renner Onana.

Lors des échanges, Renner Onana a mis en exergue le professionnalisme et la grande capacité de résilience des volontaires, surtout dans les moments difficiles traversés à Kaga Bandoro, une zone qui connait une forte présence des groupes armés.

« Avec les Volontaires, nous sommes unis dans l’action pour accomplir le mandat de la MINUSCA. Les volontaires ont leur place dans la Mission ; ils sont compétents et doués », a ajouté le Chef de Bureau de la Mission dans le Centre. Et au préfet de renchérir que « la préfecture a besoin davantage de volontaires pour l’appuyer dans ses fonctions. »

« Le volontariat est l’un des instruments nécessaires pour régler les problèmes en Afrique centrale », a indiqué Olivier Adam avant d’achever sur ces mots à l’adresse des Volontaires : «Merci pour votre travail ; merci pour votre passion à aider toutes ces populations en souffrance en RCA ».

Pour les volontaires, cette visite est un encouragement. « Il a vu les conditions et l’environnement sécuritaire dans lequel nous travaillons. Et nous apprécions son engagement dans les reformes au sein du programme des Volontaires des Nations Unies et la promotion de l’action volontaire », a déclaré Koffi Abdou Anzoua, Volontaire des Nations Unies depuis 2015.

Pour cette visite de terrain, Olivier Adam, accompagné du Directeur Pays du PNUD, Mathieu Ciowela, de la Coordonnatrice régionale pour l’Afrique de l’Ouest et centrale du Programme des Volontaires des Nations Unies, ainsi que des Chargés de programme des Volontaires en RCA, a visité des projets de réinsertion communautaire dans lesquelles des volontaires tant nationaux qu’internationaux sont impliqués. Notamment les projets d’appui aux activités génératrices de revenus du pré DDR de la MINUSCA et au redéploiement territorial, ainsi que celui à la revitalisation socioéconomique du PNUD. La délégation s’est rendue sur le site des déplacés de Lazaret où s’effectuait une distribution des vivres du PAM aux personnes vulnérables.

A ce jour, Kaga-Bandoro compte 15 Volontaires des Nations Unies composés de six nationaux et neuf internationaux. Ils interviennent dans les domaines des droits de l’homme, des affaires politiques, de l’information publique, de la justice, du DDR, du Développement (PNUD), du transport, des opérations aériennes et du contrôle des mouvements.