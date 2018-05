OCHA République centrafricaine (RCA) : Mise à jour sur la situation humanitaire à Bambari, Préfecture de la Ouaka - 23 mai 2018

Contexte

Depuis le 18 mai, une accalmie relative règne à Bambari, après l’épisode de violences qui a éclaté dans la ville le 14 mai 2018.

En dépit des rumeurs qui contribuent à maintenir un climat d’incertitude et de méfiance au sein de la population, aucun incident majeur n’a été enregistré dans la ville depuis le 18 mai.

La MINUSCA a renforcé son dispositif dans Bambari, pendant que des initiatives de dialogue et des appels à l’apaisement ont été lancés par la MINUSCA, des autorités locales et de leaders communautaires, aussi bien au niveau local qu’au niveau central.

Les vols humanitaires, suspendus suite aux derniers incidents, ont repris le 18 mai. Après plusieurs jours de suspension, certaines activités humanitaires, plus particulièrement de (protection, eau-hygiène et assainissement et santé), ont repris progressivement dans la ville depuis le 19 mai. Par contre, les mouvements des acteurs humanitaires sur les axes restent suspendus.

Mouvements de population

La situation des mouvements de population dans la ville de Bambari est très dynamique et complexe. Avant même que l’état des lieux des déplacements occasionnés par les derniers incidents soit achevé, d’importants mouvements de retour sont observés dans certains quartiers et sites existants de déplacés qui s’étaient vidés de leurs habitants.

Au soir du 22 mai, la tendance au retour était nettement observée dans les quartiers Akpé, CTRO, Saint Christophe et Kidjigra, ainsi que dans les sites Sangaris et Alternatif.

Pour rappel, les principales destinations des personnes déplacées suite aux incidents des 14 et 15 mai sont les suivants : un nouveau site spontané situé autour du camp de la MINUSCA (7 200 PDIs enregistrées par un acteur humanitaire au 20 mai), le quartier Kidjigra (rive droite de la ville) et le site PK8 (sur la route de l’aérodrome, à l’Ouest de la ville). Des personnes déplacées se sont également regroupées à l’Evêché et à l’hôpital de Bambari.

Un nouveau point sur les mouvements de population sera effectué au début de la semaine prochaine.

Réponse humanitaire donnée / en cours / planifiée

Coordination

Une réunion de crise des acteurs humanitaires de Bambari a pu être organisée par OCHA le 21 mai afin de permettre une première évaluation de la situation humanitaire suite aux derniers incidents et d’organiser la réponse.

Le même jour, au cours d’une réunion avec des responsables de la MINUSCA en visite à Bambari, les acteurs humanitaires de Bambari ont réitéré leur plaidoyer pour le renforcement de la sécurité dans la ville de Bambari afin de créer les conditions propices à la reprise normale des activités humanitaires.

Santé

Poursuite de la prise en charge des urgences médicales à l’Hôpital de Bambari, avec l’appui de Médecins Sans Frontières – Hollande (MSF-H).

Le 22 mai, lancement de cliniques mobiles sur le site PK8 (MSF-H). Le partenaire humanitaire qui intervient habituellement sur ce site a temporairement suspendu ses activités depuis les derniers incidents.

Poursuite de la fourniture des services de santé au Quartier Kidjigra (MSF-H).

Après quelques jours de suspension, le centre de santé de l’Elevage a repris ses activités le 23 mai.

Eau, Hygiène et Assainissement / EHA

Depuis le 21 mai, relance des activités au point de captage et de traitement d’eau au niveau de la rivière Ouaka, et reprise de la livraison d’eau (‘water trucking’ et remise en marche des pompes électriques) dans les différents sites et quartiers de la ville (ONG Triangle Génération Humanitaire -TGH).

La reprise le 24 mai, des activités de water trucking sur les site Sangaris et Cotonnerie, ainsi que dans le quartier Adji (Comité International de la Croix Rouge-CICR).

Dans le secteur de l’assainissement, les acteurs TGH et ACTED/RRM disposent de ressources nécessaires pour améliorer l’accès aux ouvrages d’assainissement dans les différents points de regroupement de déplacés. La mise en oeuvre des activités se fera en fonction des dynamiques actuelles de retours spontanés observés depuis le 21 mai.

Sécurité Alimentaire et NFI/Abris