OCHA République centrafricaine (RCA) Mise à jour sur la situation humanitaire à Bangui, 17 mai 2017

Contexte

La situation sécuritaire demeure préoccupante dans les 3e , 5e et 6e arrondissements de Bangui suite à l’opération « Soukoula » lancée le 8 avril par les Forces Armées de Centrafrique (FACA), la MINUSCA ainsi que les Forces de sécurité intérieures (FSI) pour désarmer les groupes armés dans le kilomètre 5 de Bangui (PK5). Au 15 avril, les affrontements entre les forces de l’ordre et les groupes armés, avaient fait 31 morts et 145 blessés selon les structures sanitaires. Le 1er mai, des nouvelles vagues de violences armées ont éclaté au quarter de Fatima dans le 6e arrondissement faisant, selon la Croix Rouge Centrafricaine (CRCA), 30 morts et 185 blessés. Du 5 au 6 mai plusieurs épisodes de violences armées ont également éclaté dans les quartiers Yakité, Camp Castors et Kpétènè occasionnant des dégâts humains (10 personnes tuées selon des sources communautaires) et matériels importants. Plusieurs maisons ont été pillées et incendiées dont deux édifices religieux. Ces incidents sécuritaires ont poussé les populations de plusieurs quartiers à se déplacer et ont également entrainé la suspension des activités et mouvements de la plupart des humanitaires à PK5 ainsi que dans les quartiers environnants. Les meurtres des civils par les groupes armés lors de ces crises ont fait réapparaitre des tensions intercommunautaires.

Conséquences humanitaires

Protection / Mouvements de populations

Au mois d’avril, les épisodes violents dans le 3e arrondissement de Bangui ont poussé plusieurs personnes à se déplacer de manière préventive en quête de sécurité dans des familles d’accueil dans les 6 e et 5e arrondissements ainsi que les communes de Bimbo. Au moins 40% de ces personnes sont retournées à leurs quartiers d’origine suite à une courte période d’accalmie.

Les nouvelles flambées de violence à partir du 5 mai ont contraint la population des quartiers de Fatima, Béa-Rex, Camp des Castors, Yakité, Sara-Dah, Banga-sara1 et 2, Poto-Poto Souma, Sara-Kaba Bibalé, Fondo, Ramandji et Yambassa dans le 3ème arrondissement à se déplacer dans des familles d’accueil à Bimbo et dans les 4ème, 5ème etème arrondissements de Bangui. La population des quartiers Sara Blagué, Bazanga, Brazza et Basse-Kotto du 5ème arrondissement, quartiers voisins du 3ème arrondissement, s’est également déplacée dans des familles d’accueil dans les 4ème, 5ème et 8ème arrondissements de Bangui. La population de Kpètènè et de Guitangola dans le 6ème arrondissement, voisin du 3ème arrondissement, s’est déplacée dans des familles d’accueil à Bimbo et dans le 6ème arrondissement de Bangui. Celle de Catin et Plateau a trouvé refuge dans des familles d’accueil à Bimbo.

Ces différents mouvements sont suivis de près notamment à travers les mécanismes de protection communautaire qui ont été implantés par certains acteurs de protection dans les quartiers concernés. La tendance actuelle situe le nombre des personnes déplacées dans la ville de Bangui autour de 10 000 personnes. La libre circulation des personnes entre le PK5 et les autres quartiers de Bangui est entravée à cause des tensions intercommunautaires.

Santé

La crise sécuritaire d’avril à mai a fait au moins 70 morts et plus de 300 blessés qui ont été pris en charge dans les structures sanitaires de Bangui. Cependant, plusieurs défis ont été rapportés dans le quartier de PK5 où les formations sanitaires ne disposent pas d’équipements médicaux nécessaires à la prise en charge des personnes grièvement blessées. Le seul recours est de les référer vers d’autres structures médicales spécialisées de la ville.

Les barricades érigées par les populations des quartiers voisins du PK5 limitent l’accès aux acteurs humanitaires et gouvernementaux aux malades ou empêchent leur évacuation vers d’autres hôpitaux. Dix-sept blessés bloqués dans les locaux de la CRCA étaient privés de soins spéciaux pendant deux jours. Cette restriction de mouvement concerne aussi les personnes qui ont reçu des soins de santé et qui souhaitent regagner leurs quartiers d’origine.

Abris / NFIs

Une centaine de maisons auraient été pillées en l’absence des propriétaires ou occupants dans les quartiers Boulata, Cité Boeing, Cité Dameca, Gbaya-Doumbia, bea rex et Yakité. Les affrontements entre groupes armés et les FACA au début du mois de mai ont provoqué le pillage et l’incendie de plusieurs dizaines de maisons dans les quartiers Yakité et Castors ainsi que de deux édifices religieux à Lakouanga et Ngaragba. La persistance de l’insécurité dans ces quartiers ne permet pas aux acteurs humanitaires d’y mener des évaluations.

Eau, Hygiène, Assainissement

Le déplacement de plusieurs milliers de personnes à Bangui commence à exercer des pressions sur les infrastructures de base dans certains quartiers d’accueil. Les puits améliorés réalisés par les acteurs humanitaires au bénéfice de ces populations se trouvent dans 4 quartiers qui se sont vidés de la totalité de leurs habitants. L’accès à l’eau potable est devenu un véritable problème pour les populations de la commune de Bimbo qui a accueilli au moins 5 000 personnes depuis un mois. La population de Bimbo III se voit obligée de consommer l’eau non potable des puits traditionnels. L’accès à ces sources d’eau qui était gratuit est devenue payant (25 FCFA / bidon de 20L) en raison de l’augmentation des utilisateurs.

Education

La fréquentation des écoles par les élèves a aussi été affectée par l’insécurité. Certains parents empêchent leurs enfants d’aller à l’école par mesure de prudence. Cette situation peut avoir un impact sur les dates des examens et qui ont dû être repoussées. Un report pourrait prolonger l’année scolaire. Pour l’instant, les statistiques des élèves concernées sont inconnues à cause de la volatilité du contexte sécuritaire.