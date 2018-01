OCHA République centrafricaine (RCA) : Mise à jour sur la situation humanitaire dans les sous-préfectures de Paoua, Markounda et Boguila - 9 janvier 2018

Contexte

Depuis le 27 décembre 2017 des affrontements entre groupes armés ont lieu notamment à Bémal, Bessah, Bédéré, Gouzé et Betoko dans un rayon de près de 40 km autour de Paoua (Préfecture de Ouham Pendé dans le nord-ouest de la RCA). Cette situation a entrainé le déplacement des populations de ces localités vers la ville de Paoua et une réduction de mouvement des humanitaires sur les principaux axes menant à Paoua. Le bilan provisoire de ces attaques fait état de près de 58,000 personnes déplacées vers Paoua ville et 14 personnes blessées qui ont été évacuées à l’hôpital de Paoua et prises en charge par un acteur humanitaire.

La persistance des affrontements entre groupes armés au nord de Paoua en particulier a obligé près de 58 000 personnes (au 9 janvier) à trouver refuge dans la ville de Paoua et plus de 20 000 personnes se sont réfugiées au Tchad. Plusieurs maisons seraient incendiées dans les communes de Bah Bessar et de Mia-Pendé, au nord de Paoua.

Les confrontations armées ont aussi touché les localités de Markounda et de Bodjomo dans la préfecture de Ouham et ont provoqué le déplacement de plus de 1 400 personnes à Boguila Environ 5 villages ont été incendiés entre Markounda et Bodjomo. Au 9 janvier, 1283 ménages soit 5 026 personnes se sont déplacées à l’église catholique de Markounda.

La force Minusca a renforcé son dispositif en ville de Paoua pour une meilleure sécurisation des populations civiles et favoriser le retour des personnes déplacées de la ville de Paoua dans leurs quartiers d’origine. Au 9 janvier, la situation sécuritaire est redevenue calme dans la ville mais demeure instable aux alentours de Paoua et l’afflux de personnes en provenance du nord se poursuit.