OCHA République centrafricaine (RCA) Mise à jour de la situation humanitaire suite aux inondations, 12 novembre 2019

Contexte

Des pluies diluviennes qui s’abattent sur la Centrafrique depuis le 21 octobre 2019 ont causé d’importants dégâts dont l’ampleur se détermine progressivement. Au 11 novembre, au moins 57 000 personnes ont été affectées par les inondations qu’ont entraînées ces pluies, dont 14 590 à Bangui et Bimbo. Les zones les plus affectées sont notamment Bangui et ses environs (2ème, 6ème, 7ème arrondissements et Bimbo), ainsi que les préfectures de la Basse-Kotto, Lobaye, Mbomou, Nana-Gribizi, Ombella M’poko, Ouaka, Ouham et Vakaga.

Selon les informations préliminaires des évaluations des besoins menées par voie terrestre et aérienne, à ce jour au moins 10 000 maisons ont été détruites. Uniquement à Bangui et ses environs, au moins 1 000 puits ont été inondés et 1 500 latrines emportées.

Par ailleurs, un nombre important de maisons et des étendues de champs demeurent immergées dans l’eau, ce qui à la longue devrait augmenter l’ampleur des dégâts. Dans la préfecture de l’Ouham dont les informations sont disponibles, près de 6 700 hectares de champs ont été inondés.

Le gouvernement a déclaré une situation de catastrophe naturelle le 31 octobre et lancé un appel à la solidarité nationale et internationale. Le Ministère de l’action humanitaire et de la réconciliation nationale a initié des consultations avec les différents partenaires pour la mise en place d’une cellule de crise dont la mission principale est de coordonner les actions de réponse des acteurs gouvernementaux et d’autres partenaires.

Réponse humanitaire

Les humanitaires ont effectué du 21 au 25 octobre les premières évaluations rapides dans Bangui et ses environs. Les résultats préliminaires ont permis de répondre immédiatement aux besoins les plus urgents pour environ 1 500 personnes notamment en abris, vivres et biscuits énergétiques.

Dans les préfectures de la Lobaye, l’Ombella M’poko, l’Ouham, la Nana-Gibizi, la Ouaka, la Basse-Kotto et le Mbomou, les ONG (Organisations non gouvernementales) INTERSOS, Solidarités International, Norwegian Refugee Council (NRC), Danish Refugee Council (DRC), ACTED, Médecins sans frontières (MSF) ; la Croix-Rouge Centrafricaine et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF)/RRM ont organisé des évaluations durant la période du 21 octobre au 7 novembre.