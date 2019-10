Note méthodologique : Mesurer la situation humanitaire en Education en République centrafricaine

Résumé exécutif

Ce document décrit la méthodologie de calcul du score de sévérité des conditions humanitaires en éducation et du nombre de Personnes dans le besoin (PDB) d’interventions pour la section éducation de l’Aperçu de la situation humanitaire 2020 (HNO, en anglais) en République centrafricaine (RCA). De plus, ce document explique comment analyser les principales barrières pour l’accès aux services d’éducation (Annexe 1).

1.1. Contexte

Plus de 2.9 millions de centrafricains font face à des besoins humanitaires modérés et sévères, à la suite de la crise politique-sécuritaire qui affecte la majorité du territoire de la République centrafricaine depuis 2012. Plus de 655,000 individus sont en situation de déplacement, pour certains prolongés depuis plusieurs années, tandis que 261,000 personnes ont repris le chemin de leur maison, à la suite d’une accalmie observée dans certaines régions du pays (principalement le sud-ouest et Bangui) mais aussi en raison de la fermeture de certains sites de déplacés.

Toutefois, le gouvernement n’ayant pas contrôle sur son territoire, celui-ci reste sous la coupe de groupes armés. Les luttes pour le contrôle du territoire se traduisent par de nombreux déplacements de population et le maintien dans une situation d’urgence humanitaire élevée pour de nombreux ménages centrafricains. Les difficultés à la fois logistiques et sécuritaires limitent l’accès à de nombreuses zones du pays. De nombreux axes n’ont pas été explorés depuis de plusieurs mois, laissant les centres urbains au centre de l’attention humanitaire.

Afin de répondre à ce problème, le cluster éducation et les clusters et Domaines de responsabilités (DR) menés par UNICEF ont un partenariat avec REACH pour produire des analyses précises et améliorer la qualité des documents stratégiques comme le HNO.

Ce document est une adaptation d’une ligne directrice produite par le Global Education Cluster (GEC), en partenariat avec REACH et avec l’aide de Okular Analytics.