Note d’information : Les humanitaires victimes d’un incident sécuritaire par jour en moyenne en Centrafrique

Bangui, le 28 septembre 2018 – La situation humanitaire en Centrafrique au cours du dernier trimestre a été caractérisée par des besoins humanitaires et des mouvements de populations toujours très importants ainsi qu’une augmentation constante des incidents de sécurité contre les acteurs humanitaires.

« La violence n’épargne pas les humanitaires car les incidents de sécurité les impliquant ont constamment augmenté de janvier à la mi-septembre avec 294 incidents ayant affecté des organisations humanitaires et leur personnel, soit en moyenne plus d’un incident par jour » ont souligné Joseph Inganji, Chef du bureau d’OCHA et Baptiste Hanquart, Coordonnateur du Comité des ONG internationales. « Dans cette même période, 25 véhicules appartenant à des organisations humanitaires ont été volés. Plus de 20 entrepôts et locaux d’organisations humanitaires ont été pillés, ce qui a entraîné le plus souvent une suspension temporaire d’activités », ont-ils renchéri. La RCA reste parmi l’un des pays les plus risqués au monde pour les acteurs humanitaires.

Ces suspensions, même lorsqu’elles ne durent que quelques jours, pèsent lourdement sur le quotidien de ceux qui dépendent de cette assistance pour leur survie. Dans de tels cas, ce sont des milliers personnes vulnérables qui auront un accès réduit à l’eau, aux rations alimentaires ou encore aux soins médicaux essentiels. Lorsqu’un stock de nourriture ou de médicaments est pillé, ce sont les populations qui souffrent et dont la vie est mise en danger.

Joseph Inganji et Baptiste Hanquart ont à cette occasion rappelé les parties à leurs obligations au regard du droit international humanitaire. Ils ont également « réitéré les appels de la communauté humanitaire pour le respect des principes d’impartialité, d’indépendance et de neutralité notamment qui régissent l’action humanitaire ».

Cet état de fait est la conséquence de la persistance de la violence liée aux affrontements entre groupes armés, l’insécurité grandissante dans de nombreuses zones et l’émergence de nouveaux foyers de tensions à travers le pays.

Malgré les contraintes sécuritaires et logistiques, de janvier à août, les besoins de plus de 700 000 personnes sur les 1,9 million de bénéficiaires ciblés par le Plan de réponse humanitaire de 2018, ont été couverts dans un secteur au moins. Entre autres réalisations importantes, 655 000 personnes ont bénéficié d’une assistance en Eau, Hygiène et Assainissement. 706 229 personnes ont reçu une aide alimentaire d’urgence et 563 473 personnes ont reçu une assistance en santé.

Aujourd’hui, le niveau de financement du Plan de réponse humanitaire ne permet pas à la communauté humanitaire de couvrir tous les besoins identifiés pour les 1,9 millions de Centrafricains ciblés. A l’heure actuelle, ce Plan d’un montant de 515,6 millions de dollars n’est financé qu’à hauteur de 36% soit 183,5 millions.

Le financement des Plans de réponse humanitaire est en baisse alors que les besoins ont considérablement augmenté suite à la recrudescence des conflits, de la violence et de l’insécurité, depuis fin 2016.

Joseph Inganji et Baptiste Hanquart ont appelé la communauté internationale à maintenir son engagement auprès de la population centrafricaine. « Un financement insuffisant aura un impact négatif sur la capacité des acteurs humanitaires à fournir une assistance adéquate. Cela sera plus durement ressenti dans les zones difficiles d’accès et où le transport aérien de la réponse est la seule option. La population centrafricaine ne doit pas être oubliée » ont-ils conclu.

Note aux rédacteurs

Au 31 août 2018, la Centrafrique comptait 621 000 personnes déplacées internes et 572 000 réfugiés dans les pays limitrophes. Cela veut dire qu’un Centrafricain sur 5 vit toujours hors de chez lui et n’a pas l’opportunité de subvenir pleinement à ses besoins, de revenir ou de retrouver sa dignité.

Les indicateurs demeurent également inquiétants.

2 Centrafricains sur 5 sont en situation d’insécurité alimentaire, dans un pays où 75% de la population vit de l’agriculture ; on estime que 12% de la population, soit 550 000 personnes, sont en insécurité alimentaire sévère ;

1 Centrafricain sur 2 n’a pas accès à l’eau potable ;

La mortalité infantile (139/1000) et maternelle (880/100 000 naissances vivantes) est parmi les plus élevées au monde ;

Un enfant sur 24 meurt durant son premier mois de vie ;

Un nouveau-né sur 7 ne fêtera jamais son 5ème anniversaire ;

Depuis le début de l’année 2018, entre 15 à 20% des structures de santé ne sont toujours pas capables de fournir des soins de santé de base.

Pour plus d’informations, veuillez contacter

OCHA CAR: Joseph Inganji, Chef de Bureau +236 70738730, inganji@un.org

Yaye Nabo Séne, Cheffe, Information Publique + 236 70 08 75 65, seney@un.org

Les communiqués de presses d’OCHA sont disponibles sur www.unocha.org ou www.reliefweb.int