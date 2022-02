Note anlytique de la situation et de la reponse aux VBG en RCA

Contexte et ampleur des VBG

Les VBG sont endémiques en Republique Centrafricaine et la crise contribue à les exacerber. Selon l’ Apercu des-besoins-humanitaires-hno-2022, environ 722,000 personnes deplacees internes(PDI) et 256,000 personnes retournees et rapatriees spontanees sont enregistrees a travers differentes prefectures de la RCA. Plus de la moitie de ces PDI sont des femmes et des enfants vivant dans un environment et des conditions de vie peu favorable a la protection de leurs droits humains. Cette situation est renforcée par des normes socioculturelles défavorables aux femmes et aux filles, et ce malgré l’existence de politiques et de textes normatifs en la matière. La prévalence globale des VBG en RCA est marquée par le mariage précoce, les violences sexuelles et la violence domestique sous forme de différents types des violences, y compris la violence exercée par un partenaire intime. A cela s'ajoutent des cas de mutilations génitales féminines et des accusations de sorcellerie contre les femmes.

Le rapport annuel 2021 du System de Gestion de l’information sr les VBG (GBVIMS) indique 11.592 cas de VBG signalés, soit une augmentation de 26 % des cas rappotes en 2020. Cette augmentation est principalement liee au fait qu il y a eu plus d’organisations prestataires des services en 2021. Le plus grand nombre de cas de VBG rapports en 2021 a été enregistré dans les sous-préfectures de kaga-Bandoro, Zemio,

Bocaranga, Bambari, Bangassou, Bimbo et Paoua.

La quasi totalite (95%) des survivants des cas de VBG rapportes sont des femmes et des filles qui ont subi une ou plusieurs types de VBG. Cependant les types de VBG les plus signalés sont les agressions physiques (26 %), les violences sexuelles (25 %), et le déni de ressources (25 %). Les adultes survivants représentent 82 % tandis que les enfants survivants âgés de 0 à 17 ans (filles et garçons) représentent 18 %. De plus, 26% des survivants sont des PDI et des retournees. Les hommes et les garçons représentent 5 % des survivants et sont plus vulnérables que ces chiffres ne le montrent en raison de la peur de la stigmatisation et du manque de services adaptés pour eux. Il faut egalement noter que 2% des survivants sont des personnes vivant avec un handicap. Cela est probablement loin de la réalité, sachant que les personnes handicapées sont au moins trois fois plus susceptibles de subir des violences physiques, sexuelles et émotionnelles que les personnes non handicapées. Les femmes handicapées en particulier sont jusqu'à 10 fois1 plus susceptibles d'être victimes de violences sexuelles.

Au dela des statistiques du GBVIMS, plusieurs autres sources de donnees secondaires revelent une situation preoccupante des risques de VBG aux quelles les femmes et les filles sont exposees. L'évaluation multisectorielle des besoins (MSNA) montre que 34 % des femmes et 38 % des filles de l'enquête auprès des ménages identifient la violence sexuelle comme le principal risque de protection auquel elles sont confrontées. Ce sentiment augmente lorsqu'il s'agit de personnes déplacées sur place (53 % de femmes et 56 % de filles). Enfin, 10% des ménages ont indiqué qu'un de leurs enfants avait subi un mariage précoce (13% pour les PDI vivant sur place). Le manque de documentation est un facteur qui contribue à la survenue de VBG lors des mouvements de population. Cependant, 32% des ménages interrogés indiquent qu'aucun membre de leur famille n'a de papiers d'état civil. Selon le même MSNA, seuls 2% des retournés, 3% des PDI sur site et familles d'accueil et 0% des PDI en famille d'accueil utilisent des latrines verrouillables. De plus, seuls 10% des retournees ; 5% des PDI en famille d'accueil, 6% des familles d'accueil et 41% des PDI sur site utilisent des espaces séparés pour les hommes et les femmes. La mise à jour de l'analyse IPC réalisée en mars 2021 indique que, pour la période d'avril à août 2021, 2,29 millions de personnes seront en crise alimentaire ou en situation d'urgence d'insécurité alimentaire (Phase 3 et 4). Le rapport DTM d'avril à juin 2021 mentionne que 42% des déplacés vivent dans des abris d'urgence. Il est préoccupant que ces différents facteurs exposent davantage les femmes et les filles aux risques de VBG, notamment les risques de mariages précoces et forcés pour des raisons économiques, le recours au sexe pour la survie, l'exploitation et les abus sexuels (EAS), la traite, la violence conjugale, la violence physique, le viol et la violence sexuelle.