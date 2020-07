Multiples appuis de la MINUSCA aux efforts des autorites centrafricaines dans la lutte contre la pandemie de COVID-19

La MINUSCA continue d’appuyer les efforts des autorités centrafricaines dans la riposte contre le coronavirus sur le plan national. Au niveau de la mission, le combat se poursuit avec toutes les sections substantives, a déclaré, ce mercredi, le Directeur de la Communication et porte-parole intérimaire de la MINUSCA, Charles Bambara, lors du briefing de presse hebdomadaire de la mission retransmis par la radio des Nations Unies, Guira FM.

Au cours de ce briefing, Charles Bambara, a dressé un tableau synoptique des appuis de la MINUSCA aux efforts nationaux contre la pandémie de COVID-19. Il a indiqué que la section DDR a organisé, à Bria, des sessions de sensibilisation porte-à-porte par le biais de 25 relais communautaires dont 14 femmes. « Durant ces séances de sensibilisation, près de 8000 personnes, dont la moitié sont des femmes, ont été sensibilisées ».

A Bambari, la mission a procédé à la remise officielle aux communautés d’un lot de matériels composé de 2000 masques de protection, 500 flacons de gel désinfectant, 2 congélateurs, 500 gants, 12 pulvérisateurs, 10 équipements de protection individuelle et 50 boîtes de chlore, tandis qu’à Ndele des kits de lavage de main et 4000 morceaux de savons ont été remis aux autorités préfectorales et communales de Bamingui-Bangoran, a fait savoir Charles Bambara.

A Bossangoa, a poursuivi Charles Bambara, la MINUSCA a apporté un appui à la région sanitaire 3 pour l’organisation d’un atelier d’information et d’échanges sur la pandémie de coronavirus à l’endroit des personnes vivant avec le VIH/Sida.

Sur le même registre, le porte-parole de la composante Police, Franck Gnapié, a indiqué que la Police des Nations Unies en RCA continue la distribution, dans les services de Police de Bangui et des provinces, des gilets fluorescents comportant de message de protection contre la pandémie de Covid-19. « Ainsi à Bangui, les 23 et 24 juillet 2020, les agents de la brigade motorisée de la Gendarmerie, les commissariats de police du 1er et du 8ème Arrondissement, du commissariat et de la brigade du port fluvial ont reçu chacun leur lot de gilets. Ces gilets porteurs de messages de sensibilisation sur le respect des mesures barrières aideront les Forces de Sécurité Intérieure (FSI) dans le suivi de l’application des mesures prises par le gouvernement et l’OMS ».

Dans ce combat contre la propagation du coronavirus, le porte-parole de la Force, le commandant Mohamed Benamer, a mentionné que dans le cadre des activités civilo-militaires, la Force de la MINUSCA continue d’aider les populations en distribuant notamment de l’eau ou des kits de prévention contre la Covid-19. « Ainsi, à BANGUI, les Casques bleus ont distribué 130.000 litres d’eau potable, la semaine dernière, dans les camps des personnes déplacées internes et dans les écoles de police et de gendarmerie, soit 13.250 bénéficiaires au total. Dans le même cadre, les Casques bleus péruviens ont distribué de l’eau potable au camp des Unités spéciales mixtes de sécurité (USMS) de BOUAR. Enfin, dans la région Est, les Casques bleus marocains ont offert des coupons de tissus à l'Organisation des Femmes Centrafricaines à BANGASSOU pour la confection de masques de protection », a-t’il indiqué.

S’agissant de la situation sécuritaire dans le nord-ouest et l’ouest du pays, le Directeur de la Communication de la MINUSCA a souligné que les Casques bleus rwandais ont lancé, le dimanche 26 juillet 2020, une offensive sur la ville de BESSON, en provoquant la fuite du groupe 3R. Les casques bleus se sont assurés du contrôle de la ville en y ramenant la paix et la sécurité aux populations. « La Force des Nations Unies maintient la pression sur un adversaire qui ne trouve son salut que dans la fuite face à une Force déterminée à ramener la paix dans la région et à assurer la protection des populations locales », a dit Charles Bambara.

En ce qui concerne les élections, le Directeur de la Communication et porte-parole intérimaire de la MINUSCA, Charles Bambara, a annoncé qu’à la date du 28 juillet 2020, l’enregistrement des électeurs étaient en cours dans 12 préfectures sur les 16 que compte la RCA, ainsi qu’à Bangui. « Les préparatifs sont en cours pour le lancement de l’enrôlement dans la Basse Kotto, Haute Kotto, la Vakaga et la Ouaka. Par ailleurs l’Autorité Nationale des Elections s’attèle avec l’appui des partenaires nationaux et internationaux au relèvement des défis qui enfreignent, impactent ou retardent les opérations. Ces défis sont d’ordre sécuritaire, logistique, opérationnel et financier », a-t’il précisé.

Au chapitre des droits de l’homme, le porte-parole intérimaire a indiqué qu’au cours de la semaine dernière la mission a documenté et vérifié sept incidents d’abus et de violation des droits de l’homme et du droit international humanitaire ayant affecté huit victimes. Les préfectures les plus touchées sont l’Ouham et le Mbomou.

Le porte-parole de la Force, le commandant Mohamed Benamer, quant à lui, a déclaré que dans le cadre de son mandat de protection des populations civiles, la Force a mené au total 2736 patrouilles la semaine dernière sur l’ensemble du pays.