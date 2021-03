Monitoring de protection dans le contexte la crise électorale en République centrafricaine (RCA) Du 16 janvier 2021 au 28 février 2021

Méthodologie

Dans le contexte de crise liée aux élections en RCA, le HCR a poursuivi la mise en œuvre de son monitoring de protection à base communautaire en collectant et en documentant des alertes de protection via ses relais communautaires et informateurs clés répartis sur le territoire en collaboration avec ses partenaires de mise en œuvre du monitoring de protection. Depuis le dernier rapport publié mi-janvier 2021, le HCR a revu les accords de partenariats conclus fin 2020 avec ses partenaires INTERSOS, COOPI et Finn Church Aid (FCA) dans le but de mieux y refléter la situation actuelle et d’accroitre le nombre de relais communautaires et de moniteurs de protection. De même, le HCR a élargi sa présence sur le terrain en créant deux unités de terrain (Batangafo et Bangassou) et a poursuivi la féminisation de son staff (Berbérati et Mongoumba) et des relais communautaires afin de pouvoir mieux répondre aux besoins croissants des populations affectées dans ces deux zones. Enfin, le HCR a reçu l’appui technique d’une experte en violence basée sur le genre (VBG) pour renforcer son paquet de réponse aux incidents VBG. A distance (par téléphone) ou via des missions de terrain, le HCR, en collaboration avec ses partenaires, a continué à documenter régulièrement de nombreux incidents de protection indiquant une évolution encore défavorable du contexte de protection en RCA dans le contexte de la crise électorale.