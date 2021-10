Mission conjointe à Luanda des Représentants spéciaux du Secrétaire général pour l’Afrique centrale et la République centrafricaine

Libreville/Bangui, le 04 octobre 2021 - Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour l’Afrique centrale et Chef du Bureau Régional des Nations Unies pour l’Afrique Centrale (UNOCA), M. François Lounceny Fall, et le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine et Chef de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République Centrafricaine (MINUSCA), M. Mankeur Ndiaye, effectuent une visite conjointe à Luanda, du 5 au 7 octobre, dans le cadre des concertations régulières entre l’ONU et les Etats et organisations de la région pour la consolidation de la paix et la sécurité.

Les deux Représentants spéciaux seront reçus en audience par M. João Manuel Gonçalves Lourenço, Président de la République d’Angola et Président en exercice de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL). Les Chefs de l’UNOCA et de la MINUSCA rencontreront également le Ministre des Relations extérieures angolais, M. Antonio Tete.

A l’initiative du Président angolais, Luanda a accueilli trois mini-sommets sur la situation politique et sécuritaire en République centrafricaine en janvier, avril et septembre 2021. Lors de ce dernier mini-sommet, les Chefs d’État et de Gouvernement de la CIRGL ont adopté une feuille de route conjointe pour la paix en RCA.

Les mandats de l’UNOCA et de la MINUSCA prévoient des actions conjointes et coordonnées ainsi que le dialogue avec les pays et organisations de la sous-région afin de renforcer- l’action de l’ONU pour la paix et la stabilité en Afrique centrale.