Mbomou : le Comité de mise en œuvre préfectoral et le Comité technique de sécurité font leur bilan

Le Comité de mise en œuvre préfectoral (CMOP) et le Comité technique de sécurité (CTS), de la préfecture du Mbomou, ont clôturé leurs activités de l’année 2021 sur un bilan positif avec le retour du dialogue et l’inclusivité.

Ces deux structures prévues dans le mécanisme de suivi pour la mise en œuvre de l’Accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine (APPRCA) ont été redynamisées dans la préfecture du Mbomou avec l’appui de la MINUSCA.

Le préfet du Mbomou, Pierrette Bengeure, a procédé à la clôture des activités du CMOP et du CTS pour l’année 2021 après un atelier d’évaluation. Elle a dressé un bilan positif des activités à l’échelle préfectorale. Pour elle : « les efforts sont fournis afin que nous puissions ramener sur la table de négociation, tous les représentants des groupes armés, au niveau de la préfecture. Certains ont déjà intégré le Comité et d’autres le seront très rapidement grâce à l’appui de la MINUSCA qui a établi le contact ». Pierrette Bengeure a reconnu que l’inclusivité n’est pas encore effective mais les efforts sont fournis pour y arriver : « Je dresse un bilan positif des activités du CMOP et du CTS, les membres ont effectué différentes missions de terrain pour sensibiliser les populations sur la paix. » a-t-elle ajouté.

A cette même période de l’année 2020, la population de la préfecture du Mbomou a été la cible de violentes attaques perpétrées par des groupes armés. Des femmes, des enfants et des hommes ont subi des atrocités les poussant à fuir leur village et à chercher refuge ailleurs. La MINUSCA a réagi à cette situation inacceptable en déployant sa force militaire, ses efforts de médiation et son appui socio-économique pour préserver les vies humaines. « Dès que le gouvernement de la RCA a considéré que le temps était venu pour la reprise du dialogue inclusif avec les groupes armés, la MINUSCA a soutenu le CMOP et le CTS en prodiguant ses bons-offices envers ceux qui ont abandonné, à une certaine période, leurs actions envers la paix. La MINUSCA et les membres du CMOP ont parlé, négocié et encouragé nos jeunes à risque à retourner dans le processus local de paix. Il en a résulté une réintégration de certains d’entre eux dans le CMOP et le CTS depuis décembre 2021 : » a indiqué le Chef du Bureau de la MINUSCA à Bangassou, Rosevel Pierre-Louis.

Il y a un an, les accords de paix ont été mis à mal. Une coalition de groupes armés a clairement rejeté l’accord de paix. Pour accomplir sa mission, le CMOP et le CTS ont persévéré en se déplaçant dans toutes les localités de la préfecture, parfois dans des conditions difficiles, pour écouter, sensibiliser et proposer des solutions pour la paix.

Évaluant la situation sécuritaire actuelle, les membres du CMOP et du CTS ont demandé l'appui de la MINUSCA pour faciliter la coordination entre les préfectures du Haut-Mbomou, de la Haute-Kotto, du Mbomou et de la Basse-Kotto, notamment pour mettre en œuvre un mécanisme de partage d'informations, afin d'anticiper et de contrecarrer la menace sécuritaire des groupes armés. Pour renforcer la réintégration des éléments des groupes armés, le CMOP et le CTS a demandé la mise en œuvre urgente du programme Désarmement, démobilisation et réintégration. Actuellement, un nombre important d'ex-combattants de l'Unité pour la paix en République centrafricaine et du Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique ont remis leurs armes respectivement à Mobaye (dans la Basse-Kotto) et Bria (dans la Haute Kotto)