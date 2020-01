Mankeur Ndiaye à Paoua : Nous croyons à l'Accord, et il a le soutien de la communauté internationale

En visite de travail ce 30 janvier 2020 à Paoua (Ouest de la RCA ), le Représentant spécial du Secrétaire général, et Chef de la MINUSCA, Mankeur Ndiaye, accompagné du Commandant de la Force, le General. Balla Keita, et de plusieurs autres officiels de la Mission, s’est entretenu avec les autorités locales, notamment le Sous-préfet de Paoua et le Préfet de l’Ouham Pendé qui, à l’occasion a présenté la situation sécuritaire de la préfecture en indiquant que « plusieurs groupes armés dont les 3R, l’UPC et le FPRC ont quitté leurs bases traditionnelles pour se retrouver dans la préfecture de l’Ouham Pendé. Mais grâce à l’apport de la MINUSCA, ces menaces sont contenues et la population aspire à la paix. »

« Assurer la protection des civils, c'est la mission fondamentale de la MINUSCA. Donc Paoua n'est pas été oublié et ne sera pas oublié. Tous les criminels qui ont commis des exactions seront recherchés et traduits devant la justice », a tenu à rassurer le Chef de la Mission onusienne, qui n’a pas manqué d’évoquer des progrès obtenus avec la mise en œuvre de l’Accord de paix, tout en soulignant qu’il demeure la seule voie de sortie de crise en République centrafricaine. « Malgré tout ce qui se passe à Bria, Birao et Paoua, il y a une dynamique positive, et beaucoup de progrès ont été enregistrés. Depuis la signature de l’Accord, il y a eu une extension de l'autorité de l'Etat dans le pays », a-t-il fait remarquer.

Au cours de la visite, le Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU a écouté le personnel en poste dans la région et partagé avec lui sa vision pour une bonne mise en œuvre du Mandat et de l’Accord de paix. Il a aussi échangé avec les acteurs humanitaires, les autorités administratives, policières et militaires, autour de sujets liés à la sécurité, au processus de paix, et aux élections de fin d’année entre autres. Mankeur Ndiaye a ainsi déclaré aux participants à cette rencontre « Nous travaillons pour que les élections se tiennent dans les délais constitutionnels, et nous travaillons aussi pour mobiliser les moyens financiers, et enfin nous finalisons un plan de sécurisation global de ces élections ».

Une occasion pour le diplomate onusien, de mobiliser la population et les autorités préfectorales autour des élections mais aussi en cette veille de célébration du premier anniversaire de l’Accord de paix, d’inviter tous les acteurs de terrain à s’impliquer davantage dans sa mise en œuvre, afin de trouver des solutions pérennes aux difficultés rencontrées durant l’année écoulée. « Nous croyons à l'Accord, et il a le soutien de la communauté internationale : l’Union africaine, l’Union européenne, la Communauté économique des Etats d’Afrique centrale et les Nations Unies. Nous mettons l'accent sur les bons offices, car la solution à la crise n'est pas que militaire », a conclu le Chef de la MINUSCA.