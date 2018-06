Maintenant, c’est à nous de continuer: résumé de l’étude sur l'efficacité et la durabilité de l´approche communautaire du programme protectiongenre d'oxfam en république centrafricaine

INTRODUCTION

Ce rapport résume les résultats et recommandations tirés de « l’étude sur l’efficacité et la durabilité de l’approche du programme Protection- Genre d’Oxfam en République Centrafricaine

L'approche de protection communautaire mise en œuvre par Oxfam vise à réduire l'exposition des civils aux menaces de protection identifiées dans chaque zone d’intervention. Cette approche se décline d’une part en un soutien du plaidoyer local pour cibler les menaces, et d’autre part à travers le dialogue local sur les mesures de mitigation. L'établissement de Comités de Protection Communautaires (CPC) est au cœur de cette approche. Ces comités sont composés de dix volontaires, hommes et femmes, de couches sociales et d’âges différents. Les CPC dirigent l'analyse des menaces locales de protection, le plaidoyer et les actions de sensibilisation pour les atténuer. Enfin, ils réfèrent les individus vers les services de prise en charge en cas de besoin.

Ce rapport sommaire de l’étude revient sur le contexte d’intervention dans lequel s’inscrivent les actions de Protection d’Oxfam puis présente un compte rendu des résultats obtenus lors de l’évaluation avant de se pencher sur les recommandations qu’elle suscite.