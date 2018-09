Méchanisme Réponse Paide : Rapport d’intervention d’urgence NFI - Gamboula et Nassolé, Sous-Préfectures de Gamboula et Berberati - Préfecture de la Mambéré-Kadéi (Intervention NFI du 29 août au 10 septembre 2018)

I. INTRODUCTION

A. Rappel du contexte et justification de l’intervention

Depuis la fin 2017, une partie des Sous-préfectures de Gamboula et d’Amada-Gaza fait face à des récurrentes incursions et de violentes attaques d’hommes armés assimilés à des dissidents SRI. Plusieurs incidents sécuritaires dans ces deux (2) Sous-Préfectures sont attribués à ce groupe armé. Les derniers incidents dans cette zone, se seraient produits le 19 juin 2018 et le 17 juillet 2018. En effet, il a été rapporté de violents affrontements entre deux groupes armés à Dilapoko (village situé à environ 30 km au Nord de la Sous-préfecture Gamboula). Le 17 juillet 2018, des éléments de ce groupe armé auraient fait une incursion dans le village Libala (environ PK 92, au Nord-Ouest de Berberati).

Ces affrontements ont entrainé un déplacement d’environ 3 239 personnes vers la brousse et dans les localités de Gamboula (PK, 85 Berberati) et Nassolé (PK, 50 Berberati).

Les populations déplacées viennent des villages : Dilapoko, Belisambe, Yongba, Kpengue, Issi, Bouinawe, DimbeleSolia, Gbadila, Badan, Touima, Beyina, Libala, Oré, MBonga, Noufou, Nao, Mano, Mandatoa, Godawa, BeyinaNassa.

Notons que la quiétude des habitants de Nassolé a été perturbée aux alentours, du 20 au 22 avril 2018. En effet une tentative du contrôle de cette localité par les éléments du groupe armé mentionné ci-dessus a occasionné un accrochage avec les INS. Cet accrochage avait provoqué un déplacement préventif, pendant environ une semaine vers la brousse.

Cette situation a fait l’objet de deux alertes partagées à la communauté humanitaire le 24 juillet 2018 (ACF_GAM _20180723) et le 22 août 2018 (ACF_NAS _20180816).

Suite à ces alertes, l’équipe RRM-ACF, basée à Bouar s’est rendue à Gamboula du 08 au 13 août 2018, et du 29 août au 01 Septembre 2018 à Nassolé pour réaliser des Evaluations Multisectorielles (MSA) afin de s’imprégner de la situation humanitaire des personnes déplacées et quelques rapatriés spontanés venus du Cameroun dans ces localités.

Partant des données collectées lors des évaluations, plusieurs recommandations avaient été formulées, parmi lesquelles une assistance en Articles Ménagers Essentiels (AME) validée par le comité de pilotage RRM.

C’est ainsi que l’équipe RRM-ACF basée à Bouar, a réalisé à Gamboula et Nassolé, des activités de distribution d’Articles Ménagers Essentiels aux ménages déplacés, rapatriés spontanés et hôtes vulnérables ; activités mises en œuvre du 29 août au 10 septembre 2018.