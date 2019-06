Mécanisme de Réponse Rapide RCA RRM: Rapport d’intervention NFI/WASH à Markounda et à Maïtikoulou (Période d’intervention du 29 avril au 30 mai 2019)

1. Rappel du contexte d’intervention

La présente intervention NFI/WASH s’inscrit dans le contexte de retour des personnes rapatriées spontanées du Tchad et des retournés dans les localités de Maitikoulou, Silambi et le groupement Ngartoubam (villages de Tira, Maissolo, Maikolo, Tira et Ngartoubam) entre février et début mai 2019. Ces personnes avaient fui, des combats entre les GSA et GIM, deux groupes armés qui contrôlent la souspréfecture de Markounda. En effet, entre décembre 2017 et début 2018, des affrontements opposant ces deux groupes rebelles avaient engendré des déplacements massifs des populations, un groupe de population avait pris la direction du Tchad voisin et un autre s’était déplacé au site Ledger de la mission catholique de Markounda et dans la brousse. Grâce à l’accalmie qui règne dans la zone après cessation des hostilités entre les deux groupes armés depuis un an et à la signature de l’accord de Khartoum récemment, le rapatriement spontané s’est accentué dans les localités de Maitikoulou, Silambi et Markounda centre. Pour le mouvement de retour, il s’agit de personnes jadis déplacées et sceptiques au retour à cause de la situation sécuritaire imprévisible dans le groupement de Ngartoubam (villages Maissolo, Maikolo, Tira, Dawala et Ngartoubam).

Ces personnes ont enfin regagné leurs villages. Ce mouvement de population a fait l’objet de l’alerte ACF_MAI_20190325 diffusée le 25 mars 2019 et s’en est suivi l’évaluation multisectorielle (MSA) du 11 au 16 avril 2019 qui a ressorti les besoins en NFI (score de vulnérabilité de 4.3 au-delà du seuil d’urgence de 3.9) ainsi que des besoins en eau, hygiène et assainissement.