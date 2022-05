Mécanisme de Réponse Rapide : République centrafricaine - Suivi post-distribution articles ménagers essentiels (AME) et post-intervention eau, hygiène et assainissement (EHA) (01 janvier - 31 décembre 2021)

Les suivis post-distributions et post-interventions (PDM) sont conduits à la suite des réponses du Mécanisme de Réponse Rapide (RRM) en articles ménagers essentiels (AME) et en eau, hygiène et assainissement (EHA). L’objectif est d’évaluer la satisfaction des bénéficiaires à la suite des interventions RRM. Un PDM a lieu au plus tôt 35 jours après la fin de la réponse apportée et est mené par le partenaire RRM (Action contre la Faim, ACTED ou Solidarités International) ayant réalisé l’intervention.

Entre janvier et décembre 2021, 25 PDM ont été conduits à la suite d’interventions dont ont bénéficié 158 020 individus (34 552 ménages) en AME et 98 228 individus (environ 9 801 ménages) en EHA. Lors des PDM, 4 142 ménages bénéficiaires en AME et en EHA ont été sélectionnés aléatoirement et enquêtés. Ensuite, 3 894 entretiens avec des ménages bénéficiaires en AME et en EHA ont été retenus pour cette analyse suite au nettoyage des données.1 Les indicateurs fournis ci-dessous sont donnés à titre indicatif et ils ne sauraient être représentatifs de la satisfaction des bénéficiaires à la suite de l’ensemble des interventions RRM.

Les informations pré-interventions sont basées sur les évaluations multisectorielles (MSA) des besoins menées en amont des interventions RRM afin d’évaluer la sévérité des besoins et la nécessité de réaliser une intervention. Les indicateurs fournis ci-dessous sont donnés à titre indicatif et ne sauraient être représentatifs de la vulnérabilité des populations affectées à la suite de l’ensemble des MSA RRM.

Tous les documents et les outils concernant le RRM sont disponibles sur le portailHumanitarian Response.