Mécanisme de Réponse Rapide : République centrafricaine Bulletin mensuel #5, 01 - 31 mai 2018

Le Mécanisme de Réponse Rapide (RRM) est un outil mis à la disposition de la communauté humanitaire pour garantir une veille humanitaire, réaliser des évaluations multisectorielles, des distributions de biens non alimentaires (NFI) et des interventions en eau, hygiène et assainissment (EHA) d’urgence lorsque les capacités nécessaires ne sont pas disponibles sur place. Actuellement, le RRM est rendu possible grâce au soutien de l’Agence des États- Unis pour le développement international (OFDA), de l’Agence Suédoise de coopération au développement international (SIDA), de la Direction Suisse du Development et de la Coopération (SDC), et du Service de la Commission européenne à la protection civile et operations d’aide humanitaire (ECHO). Tous les rapports, cartes et bulletins RRM sont disponibles sur la page RRM du portail Humanitarian Response.