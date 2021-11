Lutte contre le blanchiment d’argent et les violences sexuelles basées sur le genre en RCA: les FSI renforcent leurs capacités

UNPOL PIO MAZALO AGBA SYLVIE

Trente agents des Forces de sécurité intérieure (FSI) de la République centrafricaine ont participé à une session de formation sur la fraude et le blanchiment d'argent tandis que trente autres ont pris part à un atelier sur la lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre (VSBG). Lancées conjointement le 25 octobre 2021, ces deux formations ont pris respectivement fin le 30 octobre et le 05 novembre 2021.

L'une des missions dévolues à la Police de la MINUSCA par la résolution 2552 du Conseil de sécurité des Nations Unies du 12 novembre 2020 est le renforcement des capacités du personnel des FSI. C'est dans ce cadre que la Police des Nations Unies a entamé plusieurs sessions de renforcement de capacités aux profits des FSI pour les aider à mieux accomplir leur mission.

A la fin de ces deux sessions de formation, les agents bénéficiaires sont à même de lutter efficacement contre ces fléaux et l'impunité dont jouissent leurs auteurs.

En matière de blanchiment, les FSI sont notamment capables d'identifier les activités liées au domaine, les conséquences, les moyens de lutte et mettre en œuvre les techniques d'enquêtes appropriées tout en respectant les principes des droits de l'homme applicables dans la lutte contre ce fléau.

Les officiers et agents de Police Judiciaire ayant bénéficié de la formation contre les VBG sont quant à eux plus éclairés sur la question de Genre et les cas de violences sexuelles, les différentes formes, les causes et conséquences pour mettre en œuvre les techniques d'enquête appropriées en la matière.

Selon le Capitaine GOUGA Nadège*, intendante à l'école Nationale de Police, elle était très impressionnée par rapport à cette formation. « C'est la première fois depuis que j'ai commencé ma carrière, que je participe à une telle formation. J'ai appris beaucoup de choses, notamment l'éthique et la déontologie en matière de lutte contre la fraude et le blanchiment d'argent. Notre pays a connu beaucoup de choses. Je pense et j'aimerais que nous tous, participants à cette formation mettions en pratique ce que nous avons appris ici » a-t-elle indiqué. *

Le Sous-lieutenant METHO-ISSA Christ Olsen souligne quant à lui que : « cette formation sera bénéfique pour nous. Les thèmes sont interdépendants, nous avons appris beaucoup de choses à travers la théorie appuyé d'images que nos instructeurs ont eu à projeter. Cela va vraiment nous aider dans l'exercice de nos fonctions. Une fois dans nos unités, nous allons transmettre ces nouvelles connaissances acquises à nos collaborateurs qui n'ont pas pu participer. Avec nos chefs on verra comment organiser de telles formations pour toutes les Forces de Sécurité Intérieures ».

Ces deux formations ont été organisées après celle clôturées le 22 octobre 2021, simultanément à Bangassou et à Bangui, au profit de 90 agents au total, sur les Gestes et Techniques Professionnels d'Interventions (GTPI), la Police Judiciaire et la Police de proximité.