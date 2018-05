LRA Crisis Tracker Rapport Mensuel | avril 2018

Aperçu

En avril 2018, il y a eu 21 attaques contre des civils dans la région frontalière de Mbomou Uélé, au cours desquelles cinq civils ont été tués et 34 autres enlevés, dont dix enfants. En outre, il y a eu deux incidents au cours desquels des civils ont été tués ou blessés lors de manifestations populaires ou d'activités de foule liées à des tensions impliquant la minorité ethnique peul. Dans l'est de la République Centrafricaine (RCA) - particulièrement les préfectures du Haut-Mbomou, Mbomou et de la Haute-Kotto - les attaques des groupes armés ont baissé de 24 en mars à 10 en avril. Cependant, les groupes armés continuent à contrôler de larges parties des communautés telles que Bria, Bangassou et Mboki, créant ainsi des conditions pour une nouvelle flambée de violence. Dans la région des Uélés en République Démocratique du Congo (RDC), une rafale de sept attaques, dont l'enlèvement de quatre enfants, par la LRA et des groupes armés non identifiés a été enregistrée à l'ouest de Niangara, près de la communauté de Soronga.

Les attaques baissent, mais les groupes armés continuent de déstabiliser l'est de la RCA

Le nombre d'attaques contre des civils dans l'est de la RCA a augmenté chaque mois, de janvier à mars 2018, avec 24 attaques enregistrées en mars. En avril, ce nombre a chuté à 10. Cette baisse de la violence reflète une réduction des attaques menées par un éventail d'acteurs actifs dans l'est de la RCA, y compris la LRA, les anti-balaka et les factions ex-Séléka du Front Populaire pour la Renaissance de la Centrafrique (FPRC) et de l’Union pour la Paix en Centrafrique (UPC). Ces groupes armés sont cependant restés actifs dans toute la région. Le 10 avril, les combattants du FPRC auraient enlevé huit membres d'une délégation de consolidation de la paix à l'est de Bria, dans la Haute-Kotto. Les tensions intercommunautaires à Bria sont restées tendues, alimentées en partie par la fluidité des dynamiques des groupes armés. L'arrestation en mars de Ramazani, un dirigeant de l'une des factions anti-balaka de Bria, a conduit à une lutte d’influence entre certains groupes anti-balaka. Le 11 avril, des manifestations ont éclaté à Bria pour protester contre les opérations de la MINUSCA ciblant des acteurs armés dans le quartier PK5 de Bangui à prédominance musulmane. L’UPC et une faction du FPRC, qui étaient en désaccord et se sont battus durant la majeure partie de 2017, ont renouvelé leur coopération, ce qui résulta à l’arrivée du leader de l'UPC Ali Darassa à Bria, accompagné d'un large groupe de combattants.

Un groupe de l'UPC dirigé par Mahamat Garba a continué de contrôler plusieurs villes dans le Haut Mbomou, notamment Mboki et Zemio. La présence de l'UPC et son extorsion de marchands et de voyageurs ont intensifié les tensions entre les Peuls et les autres groupes ethniques à travers la région. Le 15 avril, un représentant présumé de l'UPC a été arrêté à Obo alors qu'il portait une lettre de Garba l'autorisant à se rendre à Bambouti, une communauté adjacente au Soudan du Sud sur la route Obo-Yambio, pour collecter des provisions pour l'UPC. Suite à cela, des rumeurs selon lesquelles les forces de l'UPC prévoyaient de se rendre à Obo, une ville qu’ils ne contrôlent pas, pour libérer l'homme arrêté, ont conduit les forces de sécurité locales d’Obo à fermer les marchés et les écoles le 24 avril.

En janvier 2018, le chef de la LRA, Joseph Kony, a donné l'ordre à ses commandants d'enlever des enfants. En février et mars, les forces de la LRA ont enlevé trois enfants et plusieurs jeunes à l'est de Bria, dans la préfecture de la Haute Kotto. En avril, les forces de la LRA ont enlevé cinq enfants plus au sud-est, dans la préfecture du Haut Mbomou. Deux des enfants, enlevés près de Zemio, sont toujours portés disparus et présumés en captivité. Les trois autres enfants, toutes des filles, ont été enlevés avec huit femmes et sept hommes au sud-est de Obo le 1er avril (en plus de l'enlèvement à proximité de quatre chasseurs adultes le 31 mars). Les personnes enlevées ont été contraintes de porter des marchandises pillées à travers la frontière vers la RDC avant d'être libérées quelques jours plus tard. L’une des personnes enlevées, un homme, est morte en captivité. Aucune attaque de la LRA n'a été enregistrée dans le Mbomou, marquant le huitième mois consécutif où aucune violence de la LRA n'a été signalée.

En RDC, des groupes armés enlèvent des enfants

Les civils des communautés proches de la rivière Uélé à l'ouest de Niangara, RDC, ont été ciblés par des groupes armés lors d’au moins sept attaques en avril. L'attaque initiale a été menée par les forces de la LRA le 6 avril près de Masombido, lorsque trois hommes et une femme ont abattu un chasseur. Le 9 avril, davantage au sud près de Soronga, trois combattants de la LRA ont pillé un motocycliste de ses vêtements et lui ont demandé d'aller acheter des articles pour eux dans un marché local. Ils ont dit à la victime qu'ils avaient voyagé de la RCA vers la RDC et ont manifesté un désir de faire défection. Le 18 avril, des forces de la LRA ont enlevé trois chasseurs et leur ont ordonné de guider le groupe vers Makpangi que la LRA a ensuite pillé. Du 19 au 26 avril, quatre autres attaques ont été commises près de Soronga, au cours desquelles des civils ont été pillés, et trois filles et un garçon ont été enlevés.

L’identification de la LRA comme étant le responsable d’attaque n’a été crédible que pour l’un des quatre incidents près de Soronga entre le 19 et 26 avril. Cependant, plusieurs caractéristiques des trois autres attaques indiquent qu'elles auraient pu également être perpétrées par la LRA. Les victimes d’attaques multiples ont également signalé avoir été ciblées dans des champs isolés et le long des routes, et ont rapporté que les auteurs parlaient Acholi ou une langue non identifiable, caractéristiques communes dans les attaques de la LRA. En outre, des enfants ont été enlevés lors de deux attaques menées par des groupes armés non identifiés, une tactique rarement utilisée dans cette région des Uélés en RDC, hormis par la LRA. L’intensification du nombre d’attaques menées par des groupes armés non identifiés près de Soronga était également étroitement liée à la recrudescence des attaques de la LRA, ce qui réduit la probabilité que ces attaques aient été perpétrées par d’autres groupes armés.

Un autre indicateur de la présence de la LRA dans la région a été la fuite de deux filles et deux garçons de la LRA le 20 avril. Les combattants de la LRA ont tiré sur eux en blessant l’une des deux filles, dont le sort reste inconnu. L'autre fille et les deux garçons ont réussi à s’échapper, arrivant dans une petite communauté à l'ouest de Soronga. Cependant, ils ont été tenus captifs par un chasseur local qui prétendait être le chef du village. Il aurait ramené les trois rescapés chez lui, tué les deux garçons et agressé sexuellement la fille. Les autorités locales l'ont ensuite placée en dehors de sa détention. Elle se trouve actuellement dans un lieu sûr.

Les tensions impliquant des Peuls en RDC

Les tensions impliquant les membres de la minorité peul ont continué à s'aggraver dans la province du Bas Uélé, en RDC, et dans les régions voisines de l’est du Haut-Uélé. Le 28 mars, des hommes armés ont tué un homme qui chassait avec ses deux fils près de Poko dans le Bas Uélé. Des Peuls ont été accusés d'avoir commis le meurtre. Les forces de sécurité locales ont arrêté plusieurs Peuls d'un campement de pastoralistes voisin, bien que la quantité de preuves qu’ils avaient contre lui demeurait inconnue. Le 1er avril, des informations non confirmées ont circulé à Poko selon lesquelles le Peul avait été libéré suite au paiement d’un pot-de-vin. Ceci a déclenché des manifestations dans la communauté, au cours desquelles un civil et un soldat auraient été tués. Le 7 avril, les forces de sécurité congolaises ont arrêté deux dirigeants peuls à Niangara, dans la province du Haut Uélé, pour possession illégale d'armes. Le 20 avril, près de la ville de Batalagi, dans le Bas Uélé, les forces de sécurité congolaises ont arrêté trois Peuls qu'ils accusaient de tendre des embuscades à des voyageurs. Pour chacun des trois incidents qui ont vu les Peuls arrêtés—parmi lesquels au moins un cas les a vu libérés par la suite— la crédibilité de l'application de la loi et des procédures judiciaires demeure préoccupante.

Le 29 avril, davantage à l'est, une foule en colère est entrée dans un campement pastoraliste près de Mangbele, dans la province du Haut Uélé. Elle aurait blessé plusieurs Peuls et tué 20 de leur bétail en représailles des dégâts causés aux terres cultivables des agriculteurs locaux par le bétail peul. Les forces de sécurité congolaises ont par la suite arrêté plusieurs personnes impliquées dans l'attaque.