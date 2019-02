Les Lignes Directrices du Cluster Nutrition en RCA (Janvier- Décembre 2019)

I. Importance des lignes directrices du cluster nutrition

La RCA connait de sérieux problèmes de malnutrition. Les résultats de l’enquête nutritionnelle SMART 2018, montrent que la République Centrafricaine fait face à des taux de malnutrition aigüe sévère (MAS) et chroniques inquiétantes chez les enfants de moins de 5 ans. En effet, sur les 16 préfectures que compte le pays et la ville de Bangui, 10 préfectures ont des taux de MAS au-delà de 2% qui est un seuil d’urgence selon l’OMS. En dehors de Bangui et de l’OUHAM, toutes les autres préfectures ont des taux qui dépassent 30% (considéré comme Alarmant par l’OMS). Les préfectures de la BASSE KOTTO, de la MAMBERE KADEI, du MBOMOU, de la NANA MAMBERE, de l’OUHAM PENDE et de la SANGHA MBAERÉ ont de taux au-delà des seuils critiques de 40%. Cette situation malheureusement persiste depuis plus de 20 ans (EDS, 1995). On estime à l’échelle que près de 110 000 enfants de moins de 5 ans ont besoin d’une prise en charge nutritionnelle urgente. 45 000 enfants souffrent de malnutrition aiguë sévère et plus de 350 000 enfants souffrent de malnutrition chronique.

Pour résoudre ce problème, le Ministère de la Santé dans sa politique nationale de santé avec l'appui des partenaires, travaille pour apporter une réponse dans le secteur de la santé à travers la mise en œuvre des projets de nutrition. Par ailleurs, dans l’optique d’une meilleure coordination des activités de nutrition à travers le cluster de nutrition, un cadre normatif à travers les lignes directrices est d’une grande importance.

Les présentes lignes directrices visent à compléter les documents de référence et les outils de formation élaborés par le Ministère de la santé en RCA à travers le DSC/Service de Nutrition dans le domaine de la nutrition en situation d’urgence. Ces lignes directrices du cluster de nutrition sont élaborées pour faciliter le processus d’analyse des besoins, de formulation des projets, ciblage des zones en crise nutritionnelle, de validation technique, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets de nutrition en situation d’urgence.

Ces lignes directrices contiennent des informations et des conseils sur les meilleures pratiques mondialement reconnues pour lutter contre la malnutrition aiguë et ressortent les principales caractéristiques que doivent contenir tous les projets de nutrition afin d’atteindre les objectifs du Plan de Réponse Humanitaire et des priorités du cluster nutrition. Par ailleurs, les projets de nutrition en situation d’urgence doivent être basés sur les axes suivants :