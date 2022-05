Les habitants de Bangui sensibilisés sur la remise volontaire d’armes et minutions

EMMANUEL CRISPIN DEMBASSA-KETTE

Le secrétariat exécutif de la Commission Nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre (Comnat-ALPC), en partenariat avec la MINUSCA, à travers sa section DDR, a organisé, du 23 au 27 mai 2022 à Bangui et sa périphérie, une « Caravane de Paix et de sécurité ». Objectif : sensibiliser la population sur la remise volontaire des armes et minutions.

Les sensibilisations ont été faites à travers des sketchs, chansons et jeux concours sur les dangers qu’engendre la détention illégale des armes légères, de petits calibres et les munitions et grenades, d’une part ; et la nécessité de les restituer aux autorités compétentes d’autre part. Des affiches sur les avantages de restitution d’armes et de minutions ont été également distribuées.

Un des intervenants, Jean-Vincent Benda, Directeur de la communication à la Comnat-ALPC, a déclaré que cette caravane se situe dans le cadre d’une vaste campagne qui a commencé depuis février 2022 à Bangui, Bimbo et Begoua. Selon lui, « le but recherché est d’appeler la population à se débarrasser de ses engins de morts qui ont causé beaucoup de souffrance aux Centrafricains et faire en sorte que la génération future ne puisse subir le même sort. » Il a aussi fait savoir que plusieurs dépôts ont été déjà enregistrées.

Les détenteurs d’armes et des munitions ont été appelés à les déposer aux commissariats de police et aux brigades de gendarmerie ; contre la délivrance d’une attestation de dépôt sans payement. Cette attestation les protège contre des poursuites judiciaires, tandis que les personnes qui ne restituent pas seront poursuivies.

Les sensibilisations ont suscité l’adhésion des populations qui n’ont pas manquer de manifester leurs désirs de paix, tel Fabrice soudeur a Begoua.

« C’est une bonne initiative, il faut que les gens qui détiennent encore les armes les rendent aux autorités. Parce que nous voulons la paix et la cohésion sociale. Je vais faire l’écho de cette sensibilisation auprès de mes pairs les jeunes qui gardent encore les armes dans leurs maisons les retournent aux autorités, » a-t-il dit.

Même son de cloche pour Josué, conducteur de taxi-moto. Selon ce dernier, « cette campagne est la bienvenue et doit être conduite dans tous les quartiers car c’est difficile de vivre en paix si les armes circulent encore ».

Viviane, vendeuse au marcher de pk 12, a fait savoir pour sa part : « vraiment, je suis très contentent et j’encourage les autorités à poursuivre cette campagne ; il faut que nous soyons débarrassés de ce armes et vivre en sécurité, sans les braquage »,

La Comnat-ALPC envisage poursuivre cette campagne dans les régions et contribuer ainsi au rétablissement de la sécurité et de la paix en République centrafricaine.