Les experts africains et des Nations unies appellent la République centrafricaine et les groupes armés à garantir les droits fondamentaux pendant les élections

GENÈVE (16 décembre 2020) - La République centrafricaine doit interdire les discours de haine et garantir le respect des droits fondamentaux alors que le pays se dirige vers des élections présidentielles et législatives le 27 décembre, ont déclaré aujourd'hui des experts des Nations unies et des experts africains des droits de l'homme*.

"Les tensions politiques, les manipulations, les fausses nouvelles et les discours de haine, y compris sur les réseaux sociaux qui portent les germes de troubles et de violations des droits de l'homme, doivent être interdits", ont déclaré les experts. "Nous appelons également les groupes armés à s'abstenir d'entraver la tenue d'élections dans les territoires qu'ils continuent d'occuper".

M. Yao Agbetse, expert indépendant des Nations unies sur la situation des droits de l'homme en République centrafricaine (RCA), a fait la déclaration suivante en compagnie du commissaire Solomon Ayele Dersso, président de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et point focal de la Commission africaine pour la justice transitionnelle et la protection des droits de l'homme dans les situations de conflit:

Nous suivons de près l'évolution du processus de paix en RCA et la mise en œuvre de l'Accord politique pour la paix et la réconciliation (APPR-RCA) à l'approche des élections présidentielles et législatives du 27 décembre 2020. Nous avons également suivi les efforts des acteurs de la justice transitionnelle en faveur de la responsabilisation, de la réparation des victimes, de la réconciliation et de la réforme du secteur de la sécurité, du rétablissement progressif de l'autorité de l'État et de l'organisation des élections elles-mêmes. Le travail des institutions de justice transitionnelle, y compris le Tribunal pénal spécial, doit être effectué dans la transparence et dans le plein respect des normes applicables, notamment en enquêtant sur toutes les parties au conflit, ce qui constitue un moyen durable d'institutionnaliser l'État de droit et la responsabilité pour la paix et la stabilité de la RCA. À cet égard, nous saluons le rôle des acteurs nationaux et le soutien des acteurs sous-régionaux, régionaux et internationaux.

Nous tenons à saluer le soutien soutenu et la mobilisation des partenaires sous-régionaux, régionaux et internationaux qui apportent un appui technique, logistique, financier et autre à l'Autorité Nationale des Elections (ANE) pour la bonne tenue de ces élections, compte tenu des contraintes liées à COVID-19.

Les élections du 27 décembre représentent une nouvelle étape dans la consolidation des bases pour la restauration de l'autorité de l'Etat, la poursuite de la réconciliation et la construction de garanties de non-récurrence. Il était impératif que ces élections se déroulent dans le respect du calendrier constitutionnel afin d'éviter des périodes d'incertitude susceptibles d'entraîner des violences et des violations des droits de l'homme.

Nos trois mécanismes - l'expert indépendant des Nations unies sur la situation des droits de l'homme en République centrafricaine, le point focal de la CADHP pour la justice transitionnelle et la protection des droits de l'homme dans les situations de conflit et l'ACERWC - soutiennent le processus électoral en cours et appellent à des élections pacifiques, libres, équitables, inclusives et transparentes. Les tensions politiques, les manipulations, les fausses nouvelles et les discours de haine, y compris sur les réseaux sociaux qui portent en eux les germes de troubles et de violations des droits de l'homme, doivent être interdits. Le Haut Conseil de la Communication et les autres institutions concernées doivent être dotés des moyens nécessaires pour surveiller les élections.

A cette fin, nos mécanismes appellent tous les acteurs à se conformer à la décision de la Cour constitutionnelle n°026/CC/20 du 3 décembre 2020 sur la recevabilité des candidatures aux prochaines élections. Le respect de cette décision par tous les acteurs, y compris les partis politiques, les groupes armés, les médias et la société civile, est une garantie de compromis inclusif, de paix et une contribution essentielle au processus électoral et à la marche résolue vers la réconciliation nationale.

Nous appelons les groupes armés à s'abstenir d'entraver la tenue des élections dans les territoires qu'ils continuent d'occuper. La libre circulation des candidats, des électeurs, des militants et des journalistes, ainsi que la circulation sans entrave du matériel électoral et du personnel des bureaux de vote sont essentielles pour la tenue d'élections pacifiques dans tout le pays.

Toute entrave ou tentative de déstabilisation du processus serait contraire aux engagements pris dans le cadre de l'accord de paix de 2019 et les exposerait à des poursuites devant les tribunaux nationaux et internationaux. Nos mécanismes appellent les groupes armés à cesser immédiatement les abus contre la population civile, y compris les femmes et les enfants, ainsi que les attaques contre les forces internationales et les travailleurs humanitaires.

Nous appelons les autorités centrafricaines à poursuivre le dialogue et la concertation avant, pendant et après les élections pour rechercher un consensus et construire ensemble les défenses de la paix. Nos mécanismes appellent les autorités à:

garantir et préserver le droit de tous les Centrafricains à participer librement, par le biais de ces élections, à la conduite des affaires publiques de leur pays;

protéger les droits fondamentaux, notamment les droits à la liberté de circulation, de réunion, d'association et d'expression, ainsi que l'égalité d'accès aux médias publics pour tous les candidats aux élections;

s'abstenir de tout recours excessif et disproportionné à la force contre toute manifestation et, d'une manière générale, prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des candidats et de leurs partisans, des électeurs, de la population en général, du matériel de vote, du personnel des bureaux de vote et des locaux de vote;

s'abstenir de toute restriction d'accès aux réseaux Internet et aux médias sociaux;

interdire les manipulations, les discours de haine et l'incitation à la violence, y compris sur les réseaux sociaux qui portent en eux les germes de troubles et de violations des droits de l'homme;

veiller à ce que les gestes de barrière soient dûment observés dans tous les bureaux de vote afin d'empêcher la propagation de COVID-19 ; et

tenir dûment compte et respecter toutes les autres normes relatives aux droits de l'homme énoncées dans la déclaration de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples sur les élections en Afrique pendant la pandémie COVID-19, de juillet 2020.

Fin/.

*Les experts : M. Yao Agbetse (Togo) est l'expert indépendant des Nations unies sur la situation des droits de l'homme en République centrafricaine. Le commissaire Solomon Ayele Dersso est le président de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples.

Les Experts indépendants des Nations unies font partie de ce qui est désigné sous le nom des " procédures spéciales " du Conseil des droits de l’homme. Les procédures spéciales, l’organe le plus important d’experts indépendants du Système des droits de l’homme de l’ONU, est le terme général appliqué aux mécanismes d’enquête et de suivi indépendants du Conseil qui s’adressent aux situations spécifiques des pays ou aux questions thématiques partout dans le monde. Les experts des procédures spéciales travaillent à titre bénévole; ils ne font pas partie du personnel de l’ONU et ils ne reçoivent pas de salaire pour leur travail. Ils sont indépendants des gouvernements et des organisations et ils exercent leurs fonctions à titre indépendant.

Vous pouvez suivre l’expert indépendant sur Twitter : @UNIECAR1

Page du HCDH sur le pays : République centrafricaine

Pour des informations additionnelles et des demandes des médias, prière de contacter Isatou Harris (+41 22 928 9422 / iharris@ohchr.org) ou d’écrire à ie-car@ohchr.org

Pour toute requête des médias relative à d’autres experts indépendants des Nations Unies, veuillez contacter Renato de Souza (+41 22 928 9855 / rrosariodesouza@ohchr.org) et Kitty McKinsey (kmckinsey@ohchr.org).

Suivez les actualités des experts indépendants des droits de l’homme des Nations Unies sur Twitter :@UN_SPExperts

