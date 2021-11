Les enfants et les conflits armés en République centrafricaine - Rapport du Secrétaire général (S/2021/882)

Établi en application des dispositions de la résolution 1612 (2005) et des résolutions ultérieures du Conseil de sécurité sur les enfants et les conflits armés, le présent rapport est le cinquième à être publié sur le sujet des enfants touchés par le conflit armé en République centrafricaine et porte sur la période allant du 1 er juillet 2019 au 30 juin 2021. Il retrace l’évolution de la situation politique et des conditions de sécurité en République centrafricaine, met en évidence les tendances et les constantes observées dans le domaine des violations graves commises contre des enfants depuis le précédent rapport (S/2019/852) et présente un bilan des progrès réalisés et des difficultés rencontrées en matière d’amélioration de la situation des enfants depuis l’adoption des conclusions du Groupe de travail sur les enfants et les conflits armés, en juin 2020 (S/AC.51/2020/3). Lorsque cela a été possible, des informations ont été fournies sur les auteurs de violations graves. Dans les annexes du dernier rapport du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés (A/75/873 – S/2021/437), le Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique (FPRC), le Mouvement patriotique pour la Centrafrique (MCP) et l’Union pour la paix en Centrafrique (UPC), en tant que membres de l’ancienne coalition Séléka, sont cités, dans la catégorie des parties qui ont mis en place des mesures visant à renforcer la protection des enfants pendant la période considérée, pour avoir recruté et utilisé des enfants, tué des enfants et porté atteinte à l’intégrité physique d’enfants, commis des viols et d’autres formes de violence sexuelle contre des enfants, et s’être livrés à des attaques contre des écoles ou des hôpitaux. Les milices de défense locales connues sous le nom d’anti-balaka y sont citées, dans la catégorie des parties qui n’ont pas mis en place de mesures visant à renforcer la protection des enfants pendant la période considérée, pour avoir recruté et utilisé des enfants, tué des enfants et porté atteinte à l’intégrité physique d’enfants, et commis des viols et d’autres formes de violence sexuelle contre des enfants. L’Armée de résistance du Seigneur (LRA) est également citée dans cette catégorie, pour avoir recruté et utilisé des enfants, tué des enfants et porté atteinte à l’intégrité physique d’enfants, commis des viols et d’autres formes de violence sexuelle contre des enfants, et s’être livrée à des enlèvements d’enfants.