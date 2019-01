Les donateurs reiterent leur soutien a la Republique Centrafricaine (22 janvier 2019)

Bangui, 22 janvier 2019 – La Ministre de l’Action humanitaire et de la réconciliation nationale de la République centrafricaine (RCA), Son Excellence Madame Virginie Baïkoua, et la Coordonnatrice humanitaire pour la RCA, Madame Najat Rochdi, ont présidé conjointement une réunion de présentation et d’échanges sur la situation humanitaire en République centrafricaine le 18 janvier 2019 à Yaoundé au Cameroun.

Le corps diplomatique accrédité auprès de la République du Cameroun, les représentants des agences du système des Nations Unies, des organisations internationales et non gouvernementales ainsi que la presse ont participé à cette réunion. L’objectif de la rencontre était de présenter les derniers développements humanitaires, les objectifs stratégiques, ainsi que les besoins de financements pour l’année 2019. Cette rencontre a fait suite au lancement du Plan de Réponse Humanitaire (PRH) pour la Centrafrique, à Bangui le 7 janvier 2019.

« Grâce à votre aide, nous avons réalisé des choses extraordinaires en 2018, en dépit d’un contexte fragile et dangereux. Nous avons apporté une assistance humanitaire à presque 1 million de personnes » a déclaré la Coordonnatrice humanitaire. « En 2018, le Plan de Réponse Humanitaire a reçu 49% des financements requis. Ceci représente une augmentation par rapport aux années précédentes où le PRH était financé à hauteur de 38% et 41% respectivement en 2016 et en 2017. Je tiens à remercier chaque donateur qui a contribué au Plan de réponse humanitaire. Votre soutien a permis de sauver d’innombrables vies, et d’aider des centaines milliers de personnes » a souligné Mme Rochdi.

Le corps diplomatique a réitéré son appui à la communauté humanitaire et a condamné la violence envers les travailleurs humanitaires. Ils ont appelé toutes les parties au conflit à respecter leurs obligations en vertu du droit international humanitaire et à respecter la neutralité des structures médicales et éducatives.

En 2019, 2,9 millions de centrafricains dont plus de la moitié sont des enfants, ont besoin d’une assistance humanitaire et de protection, une augmentation de 16% par rapport à l’année précédente. 1,6 million de personnes ont des besoins humanitaires aigus et immédiats.

Le PRH 2019 nécessite un financement de 430,7 millions de dollars américains. L’engagement et le soutien de la communauté internationale doit se poursuivre afin d’apporter une assistance vitale à 1,7 million de Centrafricains.