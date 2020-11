Les communautés du nord-est de la RCA décident d’enterrer définitivement la hache de guerre

DEUBALBET WEWAYE

Après une longue période marquée par de violents affrontements entre eux, lesquels ont plongé la population, notamment les femmes et les enfants dans une souffrance profonde, les ressortissants de la Vakaga, de Bamingui-Bangoran et de la Haute-Kotto ont décidé d’enterrer définitivement la hache de guerre et de privilégier la cohésion sociale et la paix. Prenant le gouvernement et la communauté internationale à témoin, ils ont signé un pacte de réconciliation, le 10 novembre 2020 à Bangui.

Après deux jours d’intenses discussions, c’est par acclamation et à l’unanimité que les représentants de la communauté Goula, Rounga, Sara, Peulh, Haoussa, Arabe et Banda, entre autres ont signé un pacte de réconciliation, pour mettre fin à toute agression entre leurs communautés et privilégier le dialogue et la paix, pour l'intérêt suprême de la nation.

Le Président de la République, le Professeur Faustin Archange Touadera, sous la houlette de qui la signature a eu lieu s’est dit particulièrement heureux. « Je me réjouis que vous ayez dépassé certaines réticences et velléités pour être ensembles et rechercher des solutions concertées pour une véritable réconciliation entre vos communautés », a-t-il déclaré. Le Chef de l’Etat d’exhorter les différentes à respecter leurs engagements, « je vous demande de respecter la parole donnée. Ces engagements sont librement pris. N’oubliez pas qu’il s’agit là d’une alliance que vous venez de sceller. Et vous savez que dans nos traditions, une alliance on la respecte ».

Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies a tenu à être aux côtés du Président centrafricain et de son peuple dans ce moment important. A l’ouverture de la séance, Mankeur Ndiaye a appelé les participants à mettre leur intérêt et leur désir de paix au-dessus de tout autre, car sans la paix, il ne saurait y avoir stabilité et développement. « Les communautés que vous représentez attendent que vous retourniez de Bangui avec la paix à laquelle elles aspirent tant », a rappelé le chef de la MINUSCA

Des engagements et recommandations ont été dressé et contenu dans un procès-verbal par les différentes parties.

Ainsi, au gouvernement, elles demandent entre autres la poursuite de la restauration de l’autorité de l’Etat ; le désarmement total des groupes armés ; le retour des personnes déplacées internes avec un appui en vivre et matériaux de construction ; le recensement les abris brulés pendant les conflits et pour réparation ; la suppression des barrières illégales sur tous les axes, la création d’emploi et de centres de formation pour les jeunes ressortissants de la région ; la poursuite en justice des auteurs identifiées comme auteurs, coauteurs et complices des différentes exactions.

Réaffirmant leur attachement à l’Accord politique pour la paix et la réconciliation en RCA, (APPR-RCA), elles demandent aux garants et facilitateurs dudit accord d’apporter un appui multiforme aux partis à l’accord en vue du respect scrupuleux de leurs engagements.

Témoin de l’évènement, le Représentant spécial de l'Union africaine en République centrafricaine,l’Ambassadeur Matias Bertino Matondo, a dit que cette réconciliation entre fils de la même région est historique. « Il y a un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Et le temps pour la paix en RCA, c’est maintenant. Il faut absolument tourner cette page de conflit, de haine et de tuerie. Félicitations à tous les acteurs qui ont permis cet acte grandiose qui est la réconciliation », a déclaré Chef du Bureau de l’UA en Centrafrique.

« Chaque fois que je me suis entretenue avec les différents participants, ils m’ont affirmé qu’ils n’en peuvent plus et que c’est seulement la paix qu’ils recherchent. Ces deux jours qui ont abouti à un accord vont beaucoup compter pour les populations de cette région », s’est réjoui la Représentante spéciale adjointe du Secrétaire général des Nations Unies en RCA. La Cheffe adjointe de la MNUSCA a vivement exhorté les différentes parties signataires à cultiver le dialogue et à vulgariser ce pacte de réconciliation, gage du retour définitif de la paix dans la province du nord-est.