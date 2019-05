Les chefs de quartiers et groupes de Bossangoa s’engagent à adopter et inculquer la culture de la paix

Un atelier sur la culture de la paix, du dialogue et de la réconciliation a regroupé une soixantaine de chefs de quartiers et groupes ce lundi 20 mai 2019 au complexe “Wafio” de Bossangoa.

La maire du 4ème arrondissement Bernadette Ndokobanda, représentant le Président de la délégation spéciale de la ville de Bossangoa, a présidé cet atelier de renforcement des capacités des chefs pour leur permettre de sensibiliser à leur tour leurs administrés sur le processus de paix et de réconciliation nationale en cours.Elle les a exhortés à « bien restituer les acquis de cet atelier aux populations de leurs quartiers »

Au nom du chef de Bureau de la MINUSCA à Bossangoa, Malan Aka de la Division de la communication stratégique et de l’information publique a indiqué que le processus de paix et de réconciliation ne peut se faire sans le concours des leaders communautaires. « Vous chefs de quartiers et de groupes avez un rôle capital à jouer dans le processus de paix et de réconciliation en cours. C’est pourquoi la mission veut renforcer vos capacités afin que vous aidiez à inculquer ce comportement pour une paix durable en République Centrafricaine », a-t-il précisé.

Au terme de cet atelier, les chefs de groupes et quartiers de Bossangoa ont pris l’engagement de sensibiliser et d’en restituer les acquis aux populations, d’adopter et d’inculquer des comportements visant la culture de la paix. Ils ont en outre demandé l’appui logistique du gouvernement et de la MINUSCA aux comités de paix.