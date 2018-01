Les casques bleus de la MINUSCA poursuivent leur operation dans la zone de Paoua

L’opération militaire lancée le 12 janvier 2018 par la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) dans la zone de Paoua, préfecture de l’Ouham-Pendé (nord-ouest de la République Centrafricaine) se poursuit sur le terrain. L’intervention des casques bleus de la MINUSCA a déjà permis un retour au calme dans plusieurs localités, après les violences causées par les groupes Révolution et Justice (RJ), d’Armel Sayo, et le Mouvement National de Libération de Centrafrique (MNLC), de Mahamat Bahar.

La MINUSCA se félicite de l’engagement du Gouvernement suite à la visite du Président de la République et de la décision de l’engagement conjoint de la Force de la MINUSCA et d’une unité des FACA, qui pourront ainsi contribuer à l’effort de stabilisation dans la région. La MINUSCA se félicite également de l’engagement des parlementaires de la préfecture et les encourage à continuer à sensibiliser les communautés sur la nécessité d’éviter toute manipulation et se garder de faire justice soi-même, en attisant les tensions intercommunautaires et le ciblage des minorités.

Les équipes de la MINUSCA sont à pied d’œuvre avec les services compétents centrafricains pour établir les faits et identifier les instigateurs des actes de violence afin qu’ils puissent répondre de leurs actes devant les juridictions nationales.

Les violences dans la région, déclenchées à la fin du mois de décembre dernier, ont provoqué le déplacement de 65.000 personnes. La MINUSCA se félicite de l’action humanitaire en cours afin de venir en aide aux populations affectées.