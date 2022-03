Les autorités sous-préfectorales et la MINUSCA soulignent les progrès sécuritaires à Bambari et dans la Ouaka

A Bambari et dans la préfecture de la Ouaka, la situation sécuritaire s’améliore progressivement en raison des actions menées récemment pour protéger les populations, ont indiqué le sous-préfet de Bambari, Saturnin Nicaise Ngrepande, et le chef du bureau de la MINUSCA à Bambari, Ibrahima Diouf, mercredi durant la conférence de presse hebdomadaire de la Mission.

« La situation sécuritaire dans la ville de Bambari est calme. Ces derniers temps, on note une accalmie, grâce aux actions conjuguées de nos forces de sécurité avec leurs alliés et la MINUSCA. A travers des patrouilles intensives de la MINUSCA dans la ville, récemment le FPU Congo (Unité de police congolaise) a effectué une patrouille dans le secteur de Tagbara là où il y’a les bases de ces groupes armés avant de revenir dans la ville de Bambari », a affirmé le sous-préfet. Pour sa part, le chef du bureau de la MINUSCA a précisé que la situation sécuritaire en ce moment s’est nettement améliorée, avec la présence de la Force de la MINUSCA mais aussi des FACA qui assurent la sécurité à travers des patrouilles dans la ville et les environs ».

Selon le chef du bureau, « la Force a mené une mission dite de domination de terrain qui a consisté en des patrouilles robustes et l’installation de bases temporaires sur les deux principaux axes Bambari- Alindao et Bambari-Ippy. Cette opération a empêché le mouvement des groupes armés sur les principaux axes, et une circulation libre des personnes et des biens », at-il dit, ajoutant également que la situation s’est beaucoup améliorée à Boyo, où les casques bleus sont également intervenus.

De son côté, le porte-parole de la MINUSCA, Vladimir Monteiro, est revenu sur la nomination, par le Secrétaire général de l’ONU, de l’ambassadrice Valentine Rugwabiza, comme Représentante spéciale pour la RCA et Chef de la MINUSCA. Selon le porte-parole, le Secrétaire général est « reconnaissant à Mankeur Ndiaye pour ses services envers le peuple centrafricain au cours d’une période agitée et critique de son histoire », dont le leadership a joué « un rôle déterminant dans l’appui important qu’a fourni la MINUSCA aux élections générales tenues en 2020-2021 ». Le porte-parole a précisé que le Représentant spécial a exprimé « ses sincères sentiments de gratitude au Secrétaire général, pour la confiance, le soutien et l’estime trois ans durant », et félicité l’ambassadrice Rugwabiza pour sa nomination, en lui souhaitant plein succès dans l’exercice de ses fonctions.

Pour sa part, le porte-parole de la Force de la MINUSCA, le Lieutenant-colonel Abdoul Aziz Ouédraogo, a annoncé que 157 soldats de la Force de réaction rapide tunisienne sont arrivés à Bangui, s’ajoutant aux 23 éléments précurseurs présents en RCA depuis janvier. « Ces 180 casques bleus font partie du renfort autorisé par la résolution 2566 du 13 mars 2021 du Conseil de sécurité, augmentant les effectifs de la Force et de la Police de la MINUSCA », a précisé le porte-parole militaire.

La porte-parole de la composante Police, la Capitaine Mazalo Agba, a fait savoir que l’opération conjointe de sécurisation Police de la MINUSCA et Force de sécurité intérieure dans la ville de Ouandago (préfecture de Nana-Gribizi) a pris fin le 23 février. Cette mission démarrée le 17 février, avait pour objectif la protection des civils et la mise en place d’un milieu sécuritaire favorable pour le déploiement futur des gendarmes dans la zone. « Le bilan fait état de l’interpellation de 66 personnes dont 12 présumés auteurs de différentes infractions notamment association de malfaiteurs, blessures volontaires, détention illégale d’arme à feu, homicide volontaire », a dit la porte-parole.

Communiqués de presse