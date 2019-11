Le sort des enfants en temps de conflit armé en République centrafricaine Rapport du Secrétaire générall (S/2019/852)

Résumé

Établi en application des dispositions de la résolution 1612 (2005) et des résolutions ultérieures du Conseil de sécurité sur le sort des enfants en temps de conflit armé, le présent rapport est le quatrième que le Secrétaire général soumet sur le sort des enfants touchés par le conflit armé en République centrafricaine. Il porte sur la période allant de janvier 2016 à juin 2019.

Dans ce rapport, le Secrétaire général examine les conséquences des cycles de violence pour les enfants en République centrafricaine, en mettant en lumière les tendances et les constantes concernant les six catégories de violations graves contre les enfants et en présentant, dans la mesure du possible, des informations sur les auteurs des violations. Il traite également des progrès accomplis par les parties au conflit en ce qui concerne le dialogue, les plans d’action et les autres engagements pris en matière de protection de l’enfance. Le rapport contient une série de recommandations visant à prévenir et à faire cesser les violations graves contre les enfants et à mieux protéger ceux-ci en République centrafricaine.