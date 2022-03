Le Secrétaire général adjoint des Nations Unies plaide pour un dialogue inclusif

Le Secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, a plaidé lundi pour un dialogue inclusif en République centrafricaine (RCA), tout en réaffirmant le soutien financier et technique de la MINUSCA à la tenue prochaine du dialogue républicain prévu fin mars 2022. « Nous formons le vœu que ce dialogue soit le plus inclusif possible, le plus transparent possible avec tous les représentants des forces politiques, de l’opposition, bien sûr la majorité présidentielle, la société civile », a déclaré le Secrétaire général adjoint lors d’une conférence de presse à Bangui, au terme de sa visite de quatre jours en RCA.

Le Secrétaire général adjoint a qualifié « cette phase de dialogue » de « particulièrement importante pour restaurer la confiance, pour tracer le cap des efforts politiques à venir dans un climat apaisé en République centrafricaine », avant de rappeler que la MINUSCA apporte une contribution financière à l’organisation du dialogue politique. Interrogé sur la participation des groupes armés au dialogue républicain, le Secrétaire général adjoint a indiqué qu’«il y a le cadre de l’APPR (Accord politique pour la paix et la réconciliation en RCA) qui est important dans ce contexte. C’est ce cadre qui définit les termes du dialogue avec les groupes armés mais aussi les perspectives de dialogue avec notamment les étapes comme le désarmement (le DDR), qui sont des étapes fondamentales étapes pour lesquelles nous sommes prêts à apporter davantage de soutien ».

Au cours de la conférence de presse, Jean-Pierre Lacroix, a également abordé sa récente participation au sommet du mécanisme de suivi de l’accord d’Addis-Abeba tenu à Kinshasa, en présence notamment Chef de l’Etat centrafricain, ainsi que le processus de renforcement des effectifs de la Force et de la Police de la MINUSCA prévu par la résolution 2566 du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Concernant la justice, le Secrétaire général adjoint a rappelé qu’« il ne peut pas avoir de paix durable sans justice. Les populations demandent que les responsables de crimes répondent de leurs actes ». « Nous sommes engagés dans beaucoup d’actions pour renforcer la justice centrafricaine », a affirmé Jean-Pierre Lacroix, rappelant par ailleurs, le mandat des droits de l’homme de la Mission. « La MINUSCA a un mandat donné par le Conseil de sécurité pour recueillir des informations, et faire rapport sur les allégations de violations des Droits de l’Homme, sachant que pour poursuivre sur cette question préoccupante des violations des Droits de l’Homme, c’est aux autorités centrafricaines évidemment qu’il revient d’engager des poursuites, pour que les auteurs de ces violations, lorsqu’ils sont déclarés coupables, pour qu’ils puissent rendre compte de leurs actes », a-t-il dit.

Le chef des opérations de paix de l’ONU s’est également réjoui des échanges avec les autorités locales, les leaders communautaires, la société civile et les différentes entités à Bria (584 km au nord-est de Bangui) « Ils nous tous exprimé leur reconnaissance à l’égard du travail fait par la MINUSCA. Ils me disent qu’il y’a certains progrès et en même temps il y’a des défis, des problèmes de sécurité. Nous entendons beaucoup d’expressions de reconnaissance à l’égard de la MINUSCA. Et on entend aussi de beaucoup de participants, le désir que nous soyons plus présents. Alors mon message a été que nous voulons faire plus, d’ailleurs nous travaillons à finaliser le renforcement des capacités de la MINUSCA », a déclaré le Secrétaire général adjoint.

Le chef des opérations de paix de l’ONU a également rendu hommage au Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies en RCA et Chef de la MINUSCA, Mankeur Ndiaye, qui quitte prochainement ses fonctions. « C’était pour moi l’occasion de lui rendre un hommage très appuyé au nom du Secrétaire général, au nom de nous tous, pour le travail très professionnel, très engagé, très courageux qu’il a fait pendant ces trois ans dans un contexte toujours très difficile, avec les défis de sécurité et la Covid-19 », a-t-il souligné.

Au cours de sa visite en RCA, le Secrétaire général adjoint aux opérations de paix a eu des entretiens avec le Président de la République, Faustin Archange Touadéra, le Premier ministre, Felix Moloua, la ministre des Affaires étrangères, Sylvie Baïpo-Témon, le bureau du comité d’organisation du dialogue républicain ainsi qu’avec la communauté diplomatique et le personnel de la MINUSCA et des Nations Unies.