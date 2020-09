Le Royaume-Uni contribue à hauteur de 500 000 GBP aux élections en République centrafricaine (RCA)

Bangui, 14 septembre 2020 - Le gouvernement britannique et le PNUD en RCA ont signé un accord d'une valeur de 500 000 livres sterling contribuant à l'organisation du processus électoral en RCA à travers le Projet d'assistance électorale ("PAPEC") mis en œuvre par le PNUD. Le financement du Royaume-Uni répondra à un besoin crucial de matériel électoral pour assurer les scrutins législatifs et présidentiels, et soutient aussi la participation active des femmes et des groupes marginalisés, des activités essentielles pour garantir des élections inclusives.

L'Ambassadeur du Royaume-Uni en RDC et en RCA, Son Excellence, Emily Maltman, a déclaré "Le Royaume-Uni est un fervent partisan du processus de paix soutenu par l'accord de paix et de réconciliation de 2019 en RCA. Je suis ravie, au nom du gouvernement britannique, d'annoncer le financement par le Royaume-Uni des prochaines élections. En tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, nous avons toujours affirmé que les prochaines élections sont vitales pour la stabilité à long terme de la République centrafricaine et pour la prospérité future de tous les Centrafricains. Les élections doivent être équitables et véritablement inclusives, offrant aux plus vulnérables de la société, y compris les femmes et les personnes déplacées à l'intérieur du pays, la possibilité de se faire entendre. C'est pourquoi, dans le cadre de notre financement, nous contribuons à des activités essentielles de sensibilisation des électeurs auprès des groupes sous-représentés. Le Royaume-Uni est fier de se tenir aux côtés des autorités centrafricaines, des Nations unies et du reste de la communauté internationale en RCA pour organiser et mener à bien les élections, et jeter les bases d'une stabilité et d'une prospérité à long terme.

Lors de la cérémonie de signature, qui s'est déroulée en ligne, Mme Natalie Boucly, représentante résidente du PNUD basée en RCA, a chaleureusement remercié le Royaume-Uni et a déclaré "Le Royaume-Uni est un partenaire de longue date et fidèle du PNUD, notamment dans de nombreux projets de soutien à l'assistance électorale. La contribution du Royaume-Uni intervient à un moment critique du cycle électoral en République centrafricaine. Les fonds, qui feront partie du panier commun géré par le PNUD dans le cadre du projet d'assistance électorale mis en œuvre par celui-ci ("PAPEC"), contribueront d’une part à l'acquisition de matériel électoral essentiel et d’autre part au renforcement de la sensibilisation des femmes, en prévision des élections présidentielles et législatives prévues pour le 27 décembre 2020. À un moment de l’histoire où tous les pays sont confrontés à la pandémie de COVID, la contribution généreuse et opportune du Royaume-Uni est d'autant plus appréciée.

À propos du projet d'assistance électorale ("PAPEC") mis en œuvre par le PNUD :

Depuis le début du processus électoral, le projet PAPEC a fourni un soutien technique et logistique à l'Autorité électorale nationale (A.N.E.). Le projet a acquis et livré 4 400 tablettes Android, et 4 400 kits administratifs électoraux ainsi que des kits COVID pour soutenir l'enregistrement des électeurs en RCA. Au total, 12 000 agents d'inscription et 4 000 agents ‘COVID’ ont été recrutés et formés à Bangui avant d'être déployés dans les 3 600 centres d'inscription des électeurs du pays.

