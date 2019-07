Le Président Touadera lance des projets et installe le CMOP à Bouar

En visite de travail à Bouar le 12 juillet 2019, en compagnie de la Haute représentante et Vice-présidente de l’Union européenne (UE), Frederica Mogherini, et du Représentant spécial adjoint du Secrétaire général, Kenneth Gluck, le Chef de l’Etat centrafricain, Faustin Archange Touadera, a procédé, au Camp Leclerc, au lancement de nombreux projets financés l’UE dont la formation initiale des nouvelles recrues de l’Armée centrafricaine qui sera conduite par la Mission militaire de formation de l'Union européenne en République centrafricaine (EUTEM-RCA).

Les projets prennent en compte la construction d’un Centre de formation mixte (Douanes, Eaux et Forêts, Gendarmerie et Police), la réhabilitation et l’équipement du Centre interministériel de transmission et gestion de crise, la construction des barrières légales sur le corridor Béloko-Bangui et la réhabilitation partielle du Camp Leclerc.

En sa qualité de Haute représentante de l’UE, Frederica Mogherini a rappelé que ces projets sont le fruit du plaidoyer permanent du Président de la République auprès des partenaires de la RCA, surtout de l’Union européenne, pour la reconstruction du pays et la restauration de l’autorité de l’Etat

Autre moment fort de la visite, c’est l’installation, à la Mairie de Bouar, du Comité de mise en œuvre préfectoral de l’Accord politique pour la paix (CMOP) et la réconciliation en République centrafricaine (APPR-RCA ), présidée par le Chef de l’Etat, avant ses différentes rencontres d’échanges avec les autorités locales et la Société civile (associations de femmes et de jeunes, de leaders religieux et traditionnels), mais aussi avec des responsables des groupes armés Anti-balaka, Retour-réclamation-réhabilitation (3R) et Front démocratique du peuple centrafricain (FDPC) sur les questions cruciales comme la sécurité, le désarmement des groupes armés et l’application effective de l’APPR par les groupes signataires.

Occasion pour le Président Touadera de rappeler les efforts du Gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord de paix, à travers le dialogue avec les groupes armés signataires qui a abouti notamment à la formation d’un gouvernement inclusif et de remercier l’UE et la MINUSCA pour leur appui sans cesse réitéré à la reconstruction du pays ainsi qu’à la restauration de l’autorité de l’Etat.

Pour sa part, le Maire de Bouar Lazare Nambena s’est réjoui du choix de sa ville pour le lancement desdits projets et a adressé ses remerciements au Gouvernement, à l’UE, à la MINUSCA et à tous les partenaires au développement pour leur soutien qui se matérialise par la construction et la réhabilitation d’édifices, ainsi que le redéploiement des Forces de défense et de sécurité (FDS) dans le cadre de la restauration de l’autorité de l’Etat.